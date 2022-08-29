Haberler Futbol Albert Riera'nın teknik direktörlük kariyeri müthiş başladı! 7'de 7 yaptı

Albert Riera'nın teknik direktörlük kariyeri müthiş başladı! 7'de 7 yaptı

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinin ardından Sloven takımı Olimpija Ljubljana'nın başına geçen Albert Riera, kariyerine harika bir başlangıç yaparak çıktığı 7 maçı da kazanmayı başardı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 11:35
Albert Riera'nın teknik direktörlük kariyeri müthiş başladı! 7'de 7 yaptı

Son olarak Galatasaray'da Domenec Torrent'in yardımcılığını yapan Albert Riera, Olimpija Ljubljana takımının başına geçmişti. Ancak Riera, imza töreninde kötü bir olayla karşılaşmış ve bir grup holigan tarafından basın toplantısı basılıp, istenmemişti. Riera, holiganlara cevabını saha içerisinde verdi.

7 MAÇI DA KAZANDILAR

Akşam'da yer alan habere göre genç çalıştırıcı Slovenya Ligi'nde çıktığı 7 maçı da kazandı. Riera teknik direktörlük kariyerine muhteşem bir başlangıç yaptı. Ljubljana, 7 lig maçında 12 gol atıp 1 gol yedi. Riera'nın ekibi Ljubljana Mura'yı 2-0, Tabor'u 1-0, NK Bravo'yu 1-0, Maribor'u 2-0, Gorica'yı 2-0, Koper'ı 2-0 ve Radomlje'yi 2-1 mağlup etti.

TORRENT VE TERİM'İN YARDIMCISI OLDU

2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Albert Riere 2016'da emekli olmasının ardından kariyerine antrenör olarak devam etti. 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında Galatasaray'da Fatih Terim ile Domenec Torrent'in yardımcılığını yapan Albert Riera kariyerinin başlangıcını başarılı bir şekilde yaptı.

DİĞER
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’ın ayrıldığı iddia edilmişti! Yeni paylaşım geldi: 40 ve hâlâ devam ediyor…
Fenerbahçe'de Pelkas ile yollar ayrılıyor! Hull City ile anlaşma tamam! İşte kasaya girecek bonservis bedeli
Usta yazardan G.Saraylı yıldıza övgü! "En iyi transfer..."
G.Saray'dan forvet harekatı! Belotti olmadı o geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum!
Sommer “Dur” dedi
DOLAR NE KADAR OLDU? 29 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
30 AĞUSTOS SÖZLERİ - Zafer Bayramı ile ilgili güzel sözler ve mesajlar | Zafer Bayramı kutlama mesajları sosyal medya
30 Ağustos'ta kargolar, bankalar, PTT, eczaneler, hastaneler ve noterler açık mı?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor - F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu Konyaspor - F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu 11:49
Ağaoğlu: Fırtına mevsimi devam edecek! Ağaoğlu: Fırtına mevsimi devam edecek! 11:39
Zeki Çelik Roma'ya ısınıyor! Mou'nun gözüne girdi Zeki Çelik Roma'ya ısınıyor! Mou'nun gözüne girdi 11:37
Riera'dan müthiş başlangıç! Riera'dan müthiş başlangıç! 11:35
F.Bahçe Hull City ile anlaştı! İşte bonservis bedeli F.Bahçe Hull City ile anlaştı! İşte bonservis bedeli 11:23
Barça'nın yıldızına silahlı soygun şoku! Barça'nın yıldızına silahlı soygun şoku! 11:21
Daha Eski
Harden'a doğum günü hediyesi 250 bin dolar! Harden'a doğum günü hediyesi 250 bin dolar! 11:15
Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta? 10:40
İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum! İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum! 10:36
Fenerbahçe'nin rakibi Keiv'de şoke eden gelişme! Fenerbahçe'nin rakibi Keiv'de şoke eden gelişme! 10:34
Usta yazardan G.Saraylı yıldıza övgü! "En iyi transfer..." Usta yazardan G.Saraylı yıldıza övgü! "En iyi transfer..." 10:34
Transfere Erden Timur engeli! Veto etti Transfere Erden Timur engeli! Veto etti 10:08