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İbrahim Yattara Muğla Ortaköyspor'a transfer oldu! Davul ve zurnalarla karşılandı

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'un efsane isimlerinden İbrahim Yattara'nın yeni adresi Muğla Ortaköyspor oldu. 42 yaşındaki tecrübeli yıldıza davullu zurnalı karşılama yapıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:58
İbrahim Yattara Muğla Ortaköyspor'a transfer oldu! Davul ve zurnalarla karşılandı

Trabzonspor'un unutulmaz yıldızı İbrahim Yattara Muğla Süper Amatör Lig'in yeni ekibi Ortaköyspor ile anlaştı. Yattara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bekle Muğla. Ortaköyspor'a futbola renk katmaya geliyorum" demişti.

Ortaköysporlu taraftarlar İbrahim Yattara için karşılama töreni düzenledi. İbrahim Yattara havalimanındaki karşılamanın ardından şehir turu gerçekleştirdi. Cumhuriyet meydanında tur atan Yattara ve Ortaköysporlu taraftarlar Cumhuriyet meydanında Yattara ile birlikte davul zurna eşliğinde eğlendi.
İbrahim Yattara yaptığı açıklamada, "19 senedir Türkiye'de yaşıyorum. İlk defa geldim buraya. Gerçekten çok memnun oldum. Bugün ilk defa geldim ama iyi ki geldim. İyi insanlarla tanıştım, inşallah bundan sonra hep burada kalacağım" dedi.

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