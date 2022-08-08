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West Bromwich - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te heyecan başlıyor. 2. hafta maçında West Bromwich ile Watford karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Bromwich - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:00
West Bromwich - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

West Bromwich - Watford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te heyecan başlıyor. 2. hafta maçında West Bromwich ile Watford kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Bromwich - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST BROMWICH - WATFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Bromwich - Watford maçı 8 Ağustos Pazartesi günü saat 22:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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