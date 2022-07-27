Olympiakos - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım umutları için yarışacak olan Olympiakos ile Maccabi Haifa 2. ön eleme turunda karşı karşıya geşecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Olympiakos - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - MACCABI HAIFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympiakos - Maccabi Haifa maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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