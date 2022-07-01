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FIFA 2022 Dünya Kupası'nda kullanacak 'yarı otomatif ofsayt' sistemini açıkladı

FIFA, yarı otomatik ofsayt sisteminin 2022 Dünya Kupası'nda kullanılacağını açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 15:05
FIFA 2022 Dünya Kupası'nda kullanacak 'yarı otomatif ofsayt' sistemini açıkladı

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde FIFA, turnuvada kullanılacak yeni sistemi duyurdu.

FIFA'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, 21 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisinin turnuva boyunca kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu sistemin video hakemlere daha fazla yardımcı olacağı ve karar verme sürecini hızlandıracağı ifade edildi.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda VAR sistemi ilk kez uygulanmıştı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?
FIFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre yeni teknoloji, topu izlemek için stadyumun çatısının altına monte edilmiş 12 özel izleme kamerası ve her bir oyuncunun saniyede 50 kez tespit edilecek 29 veri noktasını kullanarak sahadaki tam konumlarını hesaplayacak. Toplanan 29 veri noktası, ofsayt tespiti yapmak için ilgili tüm uzuvları izleyecek.

Dünya Kupası maçlarında kullanılacak topun içine bir ölçüm birimi sensörü yerleştirileceği ve topun ortasına yerleştirilmiş olan bu sensörün, video operasyon odasına saniyede 500 kez veri göndererek, topa vuruş noktasının çok hassas bir şekilde algılanmasını sağlayacak.

Uzuv ve top izleme verilerini birleştirerek ve yapay zeka uygulayacak yeni teknoloji, o anda ofsayt pozisyonunda olan bir hücum oyuncusu tarafından top her alındığında, video operasyon odasındaki görevlilere otomatik ofsayt uyarısı sağlayacak.

Video maçı görevlileri, saha hakemini bilgilendirmeden önce, otomatik olarak seçilen vuruş noktasını ve oyuncuların uzuvlarının hesaplanan pozisyonlarına dayalı olarak otomatik olarak oluşturulan ofsayt çizgisini manuel olarak kontrol ederek önerilen kararı onaylayacak. Bu işlem birkaç saniye içinde gerçekleşecek ve ofsayt kararlarının daha hızlı ve daha doğru alınması sağlanacak.

Göreviller ve sahadaki hakem tarafından onaylanacak kararla ilgili aynı konumsal veri noktaları, daha sonra oyuncuların uzuvlarının pozisyonunu detaylandıran bir 3D animasyona dönüştürülecek.

Bir ofsayt pozisyonu için en iyi perspektifleri gösterecek olan bu 3D animasyon, daha sonra stadyumdaki dev ekranlarda gösterilecek ve ayrıca ekran başındaki tüm seyircileri mümkün olan en net şekilde bilgilendirmek için televizyondan da canlı olarak gösterilecek.

NE DEDİLER?
FIFA Başkanı Gianni Infantino açıklamasında, "FIFA, 2018'de Dünya Kupası'nda VAR sistemini kullanarak büyük ve cesur bir adım attı. Yarı otomatik ofsayt sistemi, VAR sisteminin tüm dünyadaki gelişimine yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ise şunları söyledi, "VAR, futbola çok olumlu bir etki yaptı ve çok sayıda hatanın önüne geçti. Yarı otomatik ofsayt sisteminin de bunu daha ileriye taşıyacağını inanıyoruz."

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