Haberler Futbol Hulk'tan rakip kaleye füze! Atletico Mineiro-Santos maçında çektiği şut gündem oldu

Hulk'tan rakip kaleye füze! Atletico Mineiro-Santos maçında çektiği şut gündem oldu

Brezilya Ligi'nde oynanan Atletico Mineiro-Santos maçında ilginç bir an yaşandı. Yıldız futbolcu Hulk'un kullandığı serbest vuruşta çektiği şut direkte patladı. Bu pozisyonda çıkan ses sosyal medyada gündem oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 14:44
Hulk'tan rakip kaleye füze! Atletico Mineiro-Santos maçında çektiği şut gündem oldu

Brezilya Serie A'da oynanan Atletico Mineiro-Santos mücadelesi 1-1 sona erdi. Karşılaşmaya damga vuran an ise Hulk'un kullandığı frikikte yaşandı. Brezilyalı yıldız serbest vuruşta çektiği şutla herkesi şaşkına çevirdi. Oldukça sert çekilen şut, direkte patlarken dönen top barajdaki oyuncuya çarptı. Stadyumda çıkan ses, sosyal medyada gündem oldu.

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