Hulk'tan rakip kaleye füze! Atletico Mineiro-Santos maçında çektiği şut gündem oldu

Brezilya Serie A'da oynanan Atletico Mineiro-Santos mücadelesi 1-1 sona erdi. Karşılaşmaya damga vuran an ise Hulk'un kullandığı frikikte yaşandı. Brezilyalı yıldız serbest vuruşta çektiği şutla herkesi şaşkına çevirdi. Oldukça sert çekilen şut, direkte patlarken dönen top barajdaki oyuncuya çarptı. Stadyumda çıkan ses, sosyal medyada gündem oldu.

