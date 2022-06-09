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Yunanistan - Güney Kıbrıs maç sonucu: 3-0 (Yunanistan Güney Kıbrıs maç özeti izle) Bakasetas yıldızlaştı

Yunanistan ile Güney Kıbrıs, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta kozlarını paylaştı. Panthessaliko Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri Bakasetas, Pavlidis ve Limnios kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 00:42
Yunanistan - Güney Kıbrıs maç sonucu: 3-0 (Yunanistan Güney Kıbrıs maç özeti izle) Bakasetas yıldızlaştı

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta Yunanistan, evinde Güney Kıbrıs ile karşı karşıya geldi. Panthessaliko Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Tamas Bognar düdük çaldı.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas, 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Yunanistan'ın diğer golleri Pavlidis ve Limnios'tan geldi.

Yunanistan bu galibiyetle puanını 9'a yükseltti ve UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 2'de liderliğini sürdürdü. Güney Kıbrıs ise 1 puanda kaldı.

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