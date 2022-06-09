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Gine Bissau - Sao Tome ve Principe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Gine Bissau ile Sao Tome ve Principe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gine Bissau - Sao Tome ve Principe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 16:00 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 16:00
Gine Bissau - Sao Tome ve Principe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Gine Bissau - Sao Tome ve Principe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Gine Bissau - Sao Tome ve Principe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gine Bissau - Sao Tome ve Principe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİNE BISSAU - SAO TOME VE PRINCIPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gine Bissau - Sao Tome ve Principe maçı 9 Haziran Perşembe günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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