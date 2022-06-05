Sırbistan - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Sırbistan - Slovenya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sırbistan - Slovenya kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sırbistan - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SIRBİSTAN - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çekya - İspanya maçı 5 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

SIRBİSTAN - SLOVENYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

SIRBİSTAN: V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Lazovic, Lukic, Gudelj, Kostic; Tadic, S. Milinkovic-Savic; A. Mitrovic

SLOVENYA: Oblak; Mevlja, Bijol, Blazic; Stojanovic, Cerin, Kurtic, Sikosek; Zajc; Sesko, Sporar