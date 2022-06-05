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Portekiz - İsviçre maç sonucu: 4-0 (Portekiz İsviçre maç özeti izle) Cristiano Ronaldo yıldızlaştı

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 2. Grup maçında Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri William Carvalho, Cristiano Ronaldo (2) ve Cancelo kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 23:41
Portekiz - İsviçre maç sonucu: 4-0 (Portekiz İsviçre maç özeti izle) Cristiano Ronaldo yıldızlaştı

Portekiz ile İsviçre, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında kozlarını paylaştı. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Orel Grinfeld düdük çaldı.

Karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri William Carvalho, Cristiano Ronaldo (2) ve Cancelo kaydetti.

Bu sonuçla ikinci maçında ilk galibiyetini alan Portekiz 4 puana yükseldi averajla liderlik koltuğuna oturdu. Henüz puanla tanışamayan İsviçre ise son sırada kaldı.

Grubun diğer maçında Çekya sahasında İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Çekya 4 puanla ikinci, İspanya 2 puanla 3. sırada bulunuyor.

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