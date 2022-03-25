⚽Bosna Hersek - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

⚽Fransa - Fildişi Sahili maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası Elemeleri sürerken Fransa - Fildişi Sahili ise hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sorgulanmaya devam ederken birçok kişinin arama motorunda araştırdığı "Fransa - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının cevabı haberimizde...

⚽FRANSA - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

👉Fransa - Fildişi Sahili maçı 25 Mart Perşembe günü saat 23.15'te oynanacak.