Haberler Futbol ⚽Bosna Hersek - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

⚽Bosna Hersek - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Bosna Hersek ile Gürcistan hazırlık maçında iki takım karşı karşıya gelmeye hazırlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bosna Hersek - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bosna Hersek ile Gürcistan karşılaşmasına dair merak edilenler haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 10:00
⚽Bosna Hersek - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Fransa - Fildişi Sahili maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası Elemeleri sürerken Fransa - Fildişi Sahili ise hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sorgulanmaya devam ederken birçok kişinin arama motorunda araştırdığı "Fransa - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının cevabı haberimizde...

FRANSA - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

👉Fransa - Fildişi Sahili maçı 25 Mart Perşembe günü saat 23.15'te oynanacak.

DİĞER
Portekiz-Türkiye maçı sonrası Kuntz ve Burak Yılmaz için şok sözler! "Büyük bir hataydı"
Buse Varol'un yaş gününde olmayan Alişan'dan bomba mesaj! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi Ece Erken ve Demet Akalın da yalnız bırakmadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor