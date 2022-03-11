Haberler Futbol Özer Hurmacı futbolu bıraktı!

Özer Hurmacı futbolu bıraktı!

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor forması da giyen Özer Hurmacı, futbolu bıraktığını açıkladı. Son olarak Bursaspor forması giyen ve sezon başından bu yana kulüpsüz olan eski milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbola veda etti. İşte o açıklama...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 00:27
Özer Hurmacı futbolu bıraktı!

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor forması da giyen Özer Hurmacı, futbolu bıraktığını açıkladı.

Son olarak Bursaspor forması giyen ve sezon başından bu yana kulüpsüz olan eski milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbola veda etti.

İşte o açıklama;

"Çok Değerli Spor Camiasına. Futbol bana çok güzel, çok özel duygular tattırdı. Çocukluğumda, gençliğimde, hayatımın her anında futbol var oldu. Benim içinse artık aktif futbolculuk kariyerimi noktalama vakti. Bu güzel yıllarda yanımda olan başta saygı değer hocam Aykut Kocaman'a; Fenerbahçe, Trabzonspor, Ankaraspor, Bursaspor ve formalarını gururla taşıdığım tüm değerli camialara teşekkürlerimi sunuyorum. Desteklerini iyi günde kötü günde esirgemeyen Başta Aileme tüm Taraftarlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Farkında olmadan üzdüğüm, kırdığım, sinirlendirdiğim birileri varsa haklarını helal etsinler. Her son yeni başlangıçlar demektir. Yeni maceralarda görüşmek üzere… Kalın sağlıcakla."

DİĞER
Barcelona Galatasaray maçı CANLI İZLE! (Barça-GS) EXXEN ile Barcelona Galatasaray maçı canlı izle ekranı
Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya A Haber'de duyurdu! İstanbul’da kar yağışı için 'turuncu' alarm
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor