Özer Hurmacı futbolu bıraktı!

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor forması da giyen Özer Hurmacı, futbolu bıraktığını açıkladı.

Son olarak Bursaspor forması giyen ve sezon başından bu yana kulüpsüz olan eski milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbola veda etti.

İşte o açıklama;

"Çok Değerli Spor Camiasına. Futbol bana çok güzel, çok özel duygular tattırdı. Çocukluğumda, gençliğimde, hayatımın her anında futbol var oldu. Benim içinse artık aktif futbolculuk kariyerimi noktalama vakti. Bu güzel yıllarda yanımda olan başta saygı değer hocam Aykut Kocaman'a; Fenerbahçe, Trabzonspor, Ankaraspor, Bursaspor ve formalarını gururla taşıdığım tüm değerli camialara teşekkürlerimi sunuyorum. Desteklerini iyi günde kötü günde esirgemeyen Başta Aileme tüm Taraftarlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Farkında olmadan üzdüğüm, kırdığım, sinirlendirdiğim birileri varsa haklarını helal etsinler. Her son yeni başlangıçlar demektir. Yeni maceralarda görüşmek üzere… Kalın sağlıcakla."