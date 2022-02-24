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Napoli Barcelona maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Napoli sahasında Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetiyor. Karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 22:58
Napoli Barcelona maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında İtalyan temsilcisi Napoli ile İspanyol ekibi Barcelona kozlarını paylaşıyor.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetiyor.

Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...


NAPOLI - BARCELONA İLK 11'LER:

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui, Fabian, Demme, Eljif Elmas, Zielinski, Insigne, Osimhen

Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Pique, Dest, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Traore, Torres, Aubameyang

NAPOLI - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Napoli ile Barcelona arasında oynanan maç saat 23.00'te başladı. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

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