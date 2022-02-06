Senegal - Mısır: 0-0 (Penaltılar: 4-3) MAÇ SONUCU - ÖZET | Afrika Uluslar Kupası

2021 Afrika Uluslar Kupası finalinde pazar günü Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi.

Kamerun'da düzenlenen turnuvanın finali, başkent Yaounde'deki Olembe Stadı'nda oynandı.

Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 berabere sonuçlanan zorlu finalde şampiyonu penaltı atışları belirledi.

Penaltı atışlarında rakibini 4-3 yenen Senegal Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götürdü.

SENEGAL'İN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Senegal kupadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı. Senegal daha önce final oynadığı 2002 ve 2019'da sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

TURNUVANIN OYUNCUSU MANE

Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane, Afrika Uluslar Kupası'nda turnuvanın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

GOMIS'TEN PAYLAŞIM GELDİ

Galatasaray'ın Senegal asıllı Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Senegal'in şampiyonluğu sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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SENEGAL FİNALE NASIL GELDİ?

B Grubu'nda Zimbabve'yi 1-0 yenen Senegal, Gine ve Malavi ile 0-0 berabere kalarak 5 puan toplamış ve birinci sırada son 16 turuna kalmıştı. Senegal, son 16 turunda Yeşil Burun Adaları'nı 2-0, çeyrek finalde Ekvator Ginesi ve yarı finalde Burkina Faso'yu 3-1 mağlup etmişti.

MISIR FİNALE NASIL GELDİ?

Mısır ise Nijerya'ya 1-0 yenilerek başladığı D Grubu maçlarında Gine-Bissau ve Sudan'ı 1-0'lık skorlarla geçmişti. Grubu 6 puanla ikinci sırada bitirerek tur atlayan Mısır, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten son 16 maçında Fildişi Sahili'ne penaltılarla 5-4 üstünlük sağlamıştı. Çeyrek finalde Fas'ı 2-1 ile geçen Mısır, golsüz biten yarı final mücadelesinde ev sahibi Kamerun'u 3-1 sona eren penaltı atışlarıyla elemişti.