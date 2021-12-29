Alt liglerden haberler (29.12.2021)

BURSASPOR GÜÇLENECEK

Bursaspor'un Teknik Direktörü Tamer Tuna, devre arasında kadroyu güçlendireceklerini söyledi. Tuna, "Kesinlikle transfer yapılacak. Çalıştığımız oyuncular var. Kulübümüz ne kadar az maliyetle bu işleri halledebilir bunun planını yaptık. Gelecek oyuncular, gidecek oyunculara da bağlı. Genç futbolcularımıza gelen teklif olması halinde değerlendirme yapacağız" diye konuştu.

BAN-BAN MEMNUN

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, sezonun ilk yarısındaki performanstan memnun olduğunu söyledi. Göçmez, "Kenetlenmiş bir takımımız var. Amacımız asla pes etmeden güzel ve mücadeleci oyun" dedi. Göçmez, mali şartlardan dolayı transfer düşünmediklerini fakat fırsat olursa değerlendireceklerini belirtti.

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Altınordu, futbol akademisi oyuncularından Gökberk Efe'yi A Takım'a dahil ettiğini duyurdu. 20 yaşındaki oyuncu, hücum hattında görev yapıyor.



Kırmızı Grup'ta Atila Gerin'le yollarını ayıran Turgutluspor, teknik direktörlük koltuğuna daha önce kulüpte görev yapan 42 yaşındaki Nazım Gülay'ı getirdi.



Nazilli Belediyespor Başkanı Soner Yelkovan, "Teknik direktörümüz ve ekibinin arkasındayız. Kesinleşen transferleri kısa sürede paylaşacağız" diye konuştu.



Sezon başı Diyarbekirspor ile sözleşme imzalayan Abdülaziz Solmaz, takımdan ayrıldı. 33 yaşındaki sol kanat, bu sezon 12 karşılaşmada 1 golle oynadı.



Manisa FK ile yollarını ayıran Sertaç Çam, Beyaz Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Pendikspor'a imza attı. 29 yaşındaki oyuncu, 13 maçta 1 gol kaydetti.