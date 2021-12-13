Alt liglerden haberler (13.12.2021)

BURAK İNCE: ÖRNEK OLACAĞIM

Altınordu'nun altyapısından yetişerek Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce, akademide eğitim gören genç futbolcularla buluştu. Devre arasında gidecek İnce, "Söz veriyorum sizleri unutmayacağım. Başarılı olabilmek ve sizlere örnek teşkil etmek için çok çalışacağım" diye konuştu.

KIRMIZI GÖRDÜ KAFAYI ATTI!

Ordu'daki amatör futbol karşılaşmasında Ünye 1957 futbolcusu Sefa Demir, yedek kulübesinde kırmızı kart gösteren hakem Yasin Kavcıoğlu'na kafa attı. Ünye 1957 ile Eynesil maçındaki kafa darbesiyle yere düşen hakem mücadeleyi 90+5'te tatil etti. Hakemler güvenlikle soyunma odasına gitti.

TATANGA COŞTU

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Sakaryaspor, evinde Serik Belediyespor'u mağlup etti. Yeşilsiyahlılar, mücadeleye hızlı başlayan taraf oldu. Ali Özgün, 18. dakikada kaydettiği golle takımını öne geçirdi: 1-0. Konuk ekipte 27. dakikada Burak Göksel, skora eşitliği getiren isim oldu: 1-1. Bu golden ise hemen iki dakika sonra Ali Özgün bir kez daha sahne aldı. Kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydeden 32 yaşındaki forvet, durumu 2-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla geçilirken; 75'te Ferdi konuk ekibi 10 kişi bıraktı. Lider Sakaryaspor, 2-1'lik bu galibiyetle 39 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korumayı başardı.

PENDİK TAM GAZ

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezon başından beri fırtına gibi esen Pendikspor'un son kurbanı Kırklarelispor oldu. İstanbul ekibi, Pendik Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısında aradığı golü bulamadı. İkinci yarı ise adeta golle başladı. 53'te sahne alan Onur Eriş, Pendikspor'u öne geçirmeyi başardı: 1-0. Kalan sürede iki ekip de pozisyonlar buldu fakat değerlendiremedi. 90'da Kırklareli kırmızı kartla oyandan atıldı. Şampiyonluk yolunda hata yapmayan Pendikspor, 36 puanla zirvedeki yerini korudu. Kırklarelispor ise 22 puanda kaldı. Lider Pendikspor, gelecek hafta 19 Aralık Pazar günü Pazarspor deplasmanına çıkacak.