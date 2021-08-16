Alt liglerden haberler (16.08.2021)

MURAT İMZALADI

Menemenspor, Kahramanmaraş'tan Murat Hocaoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon 34 karşılaşmada forma giymişti.

KAMP BAŞLIYOR

Karşıyaka, bugün Afyonkarahisar'da kampa girecek. Kaf-Kaf, pandemi nedeniyle 5 günle kısıtlı tutacağı kampta, Çarşamba ve Aksaray'la karşı karşıya gelecek.

YUVAYA DÖNDÜ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Turgutluspor, eski oyuncusu Rıdvan Aykan'ı kadrosuna kattı. 32 yaşındaki orta saha, son olarak Belediye Derincespor'da görev yapıyordu.

YUNUS DA TAMAM

TFF 3. Lig'de silbaştan bir kadro kuran Bergama Belediyespor, Erbaaspor'dan Yunus Ünsal'ı da renklerine bağladı. 27 yaşındaki forvet Muğla, Bayburt ve Nazilli formaları da giydi.

ALTINORDU 90'DA KURTARDI

Geçen yıl play-off finalinde Altay'a kaybedip Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu, yeni sezona 1 puanla başladı. İzmir ekibi, Keçiören ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 74'te Djibrilla'nın golüyle 1-0 geriye düşen Altınordu, bu gole 90'da Hüsamettin'le yanıt verdi ve 1 puanı kurtardı.

NE BURSA, NE ADANA

Önceki gün 10 isimle sözleşme imzalayarak gövde gösterisi yapan Bursaspor, sezonun ilk maçında evinde Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. 6'da Samed Ali Kaya'nın golüyle 1-0 geriye düşen Timsahlar, 14'te Burak Altıparmak'ın golüyle eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, 1-1 bitti.

A.GÜCÜ'NE TUZLA SÜRPRİZİ

Süper Lig'e veda eden Ankaragücü, TFF 1. Lig macerasına kötü başladı. Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşan başkent temsilcisi, rakibiyle 1-1 berabere kalarak 1 puanla yetindi. Tuzlaspor, 18'inci dakikada Marcus Pedersen'in pasında Safa Kınalı'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, bu gole 45'te yanıt verdi. Cem Ekici'nin pasında Owusu Kwabena fileleri havalandırdığı ve skora eşitliği getirdi. İkinci yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince 1'er puanla yetindi. Tuzla, haftaya Altınordu'ya konuk olacak. Ankaragücü ise Kocaelispor'u ağırlayacak.