Haberler Futbol Son dakika spor haberi: İngiliz ekibi Blackburn Rovers Müslüman taraftarlar için stadyuma mescit açtı

Son dakika spor haberi: İngiliz ekibi Blackburn Rovers Müslüman taraftarlar için stadyuma mescit açtı

Son dakika spor haberi: İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers, 10 Ağustos Salı günü oynadıkları Lig Kupası karşılaşmasından önce sosyal medya hesaplarından müslüman taraftarlarını açılan mescit hakkında bilgilendirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:28 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:11
Son dakika spor haberi: İngiliz ekibi Blackburn Rovers Müslüman taraftarlar için stadyuma mescit açtı
İngiliz ekibi Blackburn Rovers, Müslüman taraftarlar için stadyumda mescit açıldığını duyurdu.

İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers, dün akşam Lig Kupası maçında Morecambe'yi Ewood Park'ta ağırladı. Bu mücadele öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İngiliz ekibi, Müslüman taraftarları akşam namazını kılmak üzere stadyumda yer alan mescide davet etti.
SON DAKİKA