UEFA’dan Çakır ve Özkahya’ya görev

UEFA, FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya'ya görev verdi. Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda İsviçre'nin Young Boys ile Romanya'nın CFR Cluj takımları arasında bugün oynanacak maçı yönetecek.
UEFA, FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya'ya görev verdi. Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda İsviçre'nin Young Boys ile Romanya'nın CFR Cluj takımları arasında bugün oynanacak maçı yönetecek. Özkahya ise Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Kazakistan'ın Shakhter ile Ukrayna'nın Kolos Kovalivka takımları arasındaki maçta görev yapacak.