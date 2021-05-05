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Kadınlar Futbol Ligi'nde şampiyon Beşiktaş!

Bu yıl sağlık çalışanları adına düzenlenen Kadınlar Futbol Ligi'nin şampiyonu Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar finalde karşılaştığı Fatih Vatanspor'u 2-0 mağlup etti ve kupaya uzandı. Kartal, 'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 20:21
Kadınlar Futbol Ligi'nde şampiyon Beşiktaş!

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final karşılaşmasında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenen , şampiyon oldu.

Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonunda 'nde Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.

'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında, Beşiktaş Vodafone takımı, ilk sarı kartını 49. dakikada gören 'in 66. dakikada çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla son 24 dakika 10 kişi mücadele etti.

Karşılaşmayı, (TFF) Başkanı , Başkanı , Başkanı , Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü , TFF Yönetim Kurulu Üyesi , Futbol Gelişim Direktörü ile Teknik Direktörü da protokol tribününden izledi.

Mücadele öncesi TFF Tahkim Kurulunun eski başkanı ve Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi Türker Arslan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan, Turkcell Kadınlar Ligi finali 4 farklı kanalda yayımlandı. Türk televizyonculuk tarihine geçen final D Smart 82 nolu kanal, TRT spor, Sky 360 ve Sports Tv'de ayrı ayrı spikerler tarafından anlatıldı.

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