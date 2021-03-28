Haberler Futbol Fransa - Kazakistan maçında olay! Martial'den Mbappe'ye şok hareket

- maçında olay! Martial'den Mbappe'ye şok hareket

'nde , deplasmanda 'ı 2-0 yenerken maça ile Mbappe arasında yaşanan olay damga vurdu. Oyundan çıkan Martial kendisine el uzatan Mbappe'ye karşılık vermedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 20:04
Fransa - Kazakistan maçında olay! Martial'den Mbappe'ye şok hareket

'da düzenlenecek . Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ikinci günü, D Grubu'nda son dünya şampiyonu ile arasında oynanan maçla başladı.

Konuk ekip Fransa, 19. dakikada , 44. dakikada ise 'in kendi kalesine attığı gollerle Kazakistan'ı 2-0 mağlup etti.

Fransa'da Mbappe, 75. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu golle sonuçlandıramadı.

Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Fransa, maç fazlasıyla grupta liderliğe yükseldi. Kazakistan ise henüz puanla tanışamadı.

MARTIAL'DEN MBAPPE'YE ŞOK HAREKET

Fransa'da Martial, Kazakistan maçında yerine giren Mbappe'nin uzattığı eli karşılıksız bırakınca buz gibi anlar yaşandı. Bir anlık şaşkınlık yaşayan Mbappe, Martial'e dönüp bakarken Martial ise yedek kulübesinin yolunu tuttu.


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