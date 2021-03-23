Haberler Futbol Son dakika spor haberleri | Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberleri | Dünyanın en iyi takımları belli oldu! , ve ...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), çok konuşulacak bir liste yayınladı. 2010'lu yılları kapsayan listede son 10 yılın en başarılı 140 takımı açıklandı. Listede ülkemizden yalnızca 3 takım yer alırken, dünyanın en iyisi oldu. İşte o liste... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 17:25
Son dakika spor haberleri | Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünya futbolunda 2011-2020 yılları arasındaki en iyi 140 kulübün yer aldığı bir liste hazırladı.

Son dakika spor haberleri | Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Listede, ülkemizden , ve yer aldı.

Son dakika spor haberleri | Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İşte son 10 yılda dünya futbolunun en iyi 10 takımı ve temsilcilerimizin sıralaması;

Son dakika spor haberleri | Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

1- BARCELONA

Son dakika spor haberleri | Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

2- REAL MADRID

Son dakika spor haberleri | Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

3- BAYREN MÜNİH

Son dakika spor haberleri | Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

4- PARIS SAINT GERMAIN

Son dakika spor haberleri | Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

5- ATLETICO MADRID

Son dakika spor haberleri | Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

6- JUVENTUS

Son dakika spor haberleri | Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

7- CHELSEA

Son dakika spor haberleri | Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

8- MANCHESTER CITY

Son dakika spor haberleri | Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

9- MANCHESTER UNITED

Son dakika spor haberleri | Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

10- ARSENAL

Son dakika spor haberleri | Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

65- FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri | Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

79- BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri | Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

111- GALATASARAY

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