Son dakika spor haberleri | Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünya futbolunda 2011-2020 yılları arasındaki en iyi 140 kulübün yer aldığı bir liste hazırladı.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünya futbolunda 2011-2020 yılları arasındaki en iyi 140 kulübün yer aldığı bir liste hazırladı.
Listede, ülkemizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yer aldı.
İşte son 10 yılda dünya futbolunun en iyi 10 takımı ve temsilcilerimizin sıralaması;
1- BARCELONA
2- REAL MADRID
3- BAYREN MÜNİH
4- PARIS SAINT GERMAIN
5- ATLETICO MADRID
6- JUVENTUS
7- CHELSEA
8- MANCHESTER CITY
9- MANCHESTER UNITED
10- ARSENAL
65- FENERBAHÇE
79- BEŞİKTAŞ
111- GALATASARAY