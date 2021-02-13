Haberler Futbol Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Diego Costa Brezilya'ya dönüyor!

ve 'ın istediği 'ya dönüyor!

Ocak ayı transfer döneminde adı ve ile anılan Brezilyalı futbolcu 'nın yeni durağı belli oldu. asıllı golcü,  Brezilya'da ile anlaşmak üzere...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 08:45 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 08:46
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Diego Costa Brezilya'ya dönüyor!

Aralık ayında 'den ayrılarak boşa çıkan yıllar sonra doğduğu ülkeye dönmeye hazırlanıyor.

transferinin ardından 'da ikinci plana düşen Diego Costa, sözleşmesini sona erdirerek doğduğu ülke 'ya dönmüştü. 'den de teklifler aldığı bilinen Costa'nın ile anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı. şampiyonu Palmeiras'ın 2 yıllık teklifini kabul eden Diego Costa'nın transferinin çok geçmeden açıklanması bekleniyor.

İMZA YAKIN

Palmeiras'ın 2 yıllık sözleşme karşılığında 3 milyon euroya yakın bir bedel ödeyeceği belirtilen Diego Costa'nın ve 'dan gelen tekliflerin çok altında bir bedelle Palmeiras'a imza atacağı belirtiliyor.

En son 2006'da doğduğu ülke Brezilya'dan 'ya transfer olarak Avrupa'ya açılan Diego Costa, Palmeiras transferi gerçekleşirse 15 yıl aradan sonra ülkesine dönmüş olacak.

Diego Costa 2014 yılında vatandaşlığı alarak 'nda forma giymişti.

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