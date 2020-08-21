Ürdün'de corona virüsü nedeniyle futbol faaliyetlerine 14 gün ara verildi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
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'de corona virüsü nedeniyle faaliyetlerine 14 gün ara verildi

Ürdün'de corona virüsü nedeniyle futbol faaliyetlerine 14 gün ara verildi

Spor camiasında yayılımı yeniden artan corona virüsü, 'de futbolu vurdu. El-Faysali kulübünde görülen vakaların ardından ülkedeki faaliyetlerine 14 gün ara verildi.

Federasyonu, El-Faysali Spor Kulübü oyuncularından 5'inde yeni tip corona virüsü (Covid-19) görülmesi nedeniyle 14 gün boyunca tüm futbol faaliyetlerini durdurdu.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan 5 futbolcu ile onlarla temas kuran antrenörler ve idareciler dahil tüm takım arkadaşlarının karantinaya alınacağı, diğer takımlardaki oyuncuların da sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu gelişme nedeniyle bugünden başlamak üzere 14 gün boyunca tüm futbol faaliyetlerine ara verildiği ifade edildi.

Ürdün'de şu ana kadar 11 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam 1498 kişi virüse yakalandı.

  1. 21.08.2020
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