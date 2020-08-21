Spor camiasında yayılımı yeniden artan corona virüsü, Ürdün'de futbolu vurdu. El-Faysali kulübünde görülen vakaların ardından ülkedeki futbol faaliyetlerine 14 gün ara verildi.
Ürdün Futbol Federasyonu, El-Faysali Spor Kulübü oyuncularından 5'inde yeni tip corona virüsü (Covid-19) görülmesi nedeniyle 14 gün boyunca tüm futbol faaliyetlerini durdurdu.
Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan 5 futbolcu ile onlarla temas kuran antrenörler ve idareciler dahil tüm takım arkadaşlarının karantinaya alınacağı, diğer takımlardaki oyuncuların da sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu gelişme nedeniyle bugünden başlamak üzere 14 gün boyunca tüm futbol faaliyetlerine ara verildiği ifade edildi.Ürdün'de şu ana kadar 11 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam 1498 kişi virüse yakalandı.
- 21.08.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ürdün'de corona virüsü nedeniyle futbol faaliyetlerine 14 gün ara verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.