Didier Drogba federasyon başkanlığına adaylığını açıkladı

Kariyerini 2018 yılında noktalayan efsane futbolcu Didier Drogba, flaş bir karar aldı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 42 yaşındaki Drogba, ülkesi Fildişi Sahilleri'nde federasyon başkanlığına aday olduğunu duyurdu.