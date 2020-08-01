Didier Drogba federasyon başkanlığına adaylığını açıkladı
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski yıldız Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylık için resmi başvurusunu yaptı.
Kariyerini 2018 yılında noktalayan efsane futbolcu Didier Drogba, flaş bir karar aldı.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 42 yaşındaki Drogba, ülkesi Fildişi Sahilleri'nde federasyon başkanlığına aday olduğunu duyurdu.
- 01.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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