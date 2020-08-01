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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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federasyon başkanlığına adaylığını açıkladı

Didier Drogba federasyon başkanlığına adaylığını açıkladı

Bir dönem 'da da forma giyen eski yıldız , Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylık için resmi başvurusunu yaptı.

Kariyerini 2018 yılında noktalayan efsane futbolcu , flaş bir karar aldı.

Bir dönem 'da da forma giyen 42 yaşındaki Drogba, ülkesi Fildişi Sahilleri'nde federasyon başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

  1. 01.08.2020
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