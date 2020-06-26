Inter'den Achraf Hakimi bombası! İşte bonservis bedeli

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Real Madrid'de bulunan Achraf Hakimi, Inter'e transfer oluyor.

Sky Sports Italia'dan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan devi, Hakimi'nin transferi için 40 milyon euro karşılığında Real Madrid'le anlaşmaya vardı.

21 yaşındaki Faslı sağ bek, daha önce yaptığı açıklamada kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Real Madrid'e dönmeyi arzuladığını dile getirmişti.

Borussia Dortmund formasıyla 2 sezon boyunca 72 maça çıkan Achraf Hakimi, 12 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.