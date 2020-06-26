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26 Haziran 2020, Cuma
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'den bombası! İşte bonservis bedeli

Inter'den Achraf Hakimi bombası! İşte bonservis bedeli

İtalya Serie A ekiplerinden , sezon sonunda 'dan 'e geri dönecek olan Faslı yıldız 'yi 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ekiplerinden 'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi 'de bulunan , 'e oluyor.

Italia'dan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan devi, Hakimi'nin transferi için 40 milyon euro karşılığında Real Madrid'le anlaşmaya vardı.

21 yaşındaki Faslı sağ bek, daha önce yaptığı açıklamada kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Real Madrid'e dönmeyi arzuladığını dile getirmişti.

Borussia Dortmund formasıyla 2 sezon boyunca 72 maça çıkan Achraf Hakimi, 12 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.

  1. 26.06.2020
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