Ümit Özat fotomac.com.tr'nin canlı yayın konuğu oluyor! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Futbol Ümit Özat fotomac.com.tr'nin canlı yayın konuğu oluyor!

fotomac.com.tr'nin canlı yayın konuğu oluyor!

Ümit Özat fotomac.com.tr'nin canlı yayın konuğu oluyor!

spor camiasının önemli isimlerini canlı yayın ile konuk alarak izleyiciyle buluşturuyor...

spor camiasının önemli isimlerini canlı yayın ile konuk alarak izleyiciyle buluşturuyor...

Bu kapsamda Türk futbolunun önemli isimlerinden olan ve ekiplerinden Celik Zenica'yı çalıştıran teknik direktör , fotomac.com.tr canlı yayınına konuk olacak. Özat, Tarık Demir modaretörlüğünde 2 Mayıs saat 22.00'da soruları yanıtlayacak. 43 yaşındaki teknik adama canlı yayını takip edenler de sorularını iletebilecek.

  1. 01.05.2020
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