Ümit Özat fotomac.com.tr'nin canlı yayın konuğu oluyor!
Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor Servisi spor camiasının önemli isimlerini canlı yayın ile konuk alarak izleyiciyle buluşturuyor...
Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor Servisi spor camiasının önemli isimlerini canlı yayın ile konuk alarak izleyiciyle buluşturuyor...
Bu kapsamda Türk futbolunun önemli isimlerinden olan ve Bosna Hersek ekiplerinden Celik Zenica'yı çalıştıran teknik direktör Ümit Özat, fotomac.com.tr Instagram canlı yayınına konuk olacak. Özat, Tarık Demir modaretörlüğünde 2 Mayıs saat 22.00'da soruları yanıtlayacak. 43 yaşındaki teknik adama canlı yayını takip edenler de sorularını iletebilecek.
- 01.05.2020
- Sumudica'nın Türkiye'ye ne zaman döneceğini başkan Mehmet Büyükekşi açıkladı
- Chelsea'li yıldızdan müthiş teknik! | İZLEYİN
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. Bölüm izle! EDHO yeni bölüm tek parça full izle
- Haydar Yılmaz'dan indirim tepkisi! "Bu virüsü futbolcular getirmedi"
- Fenerbahçe Nenad Bjelica ile anlaştı mı? Volkan Demir açıkladı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ümit Özat fotomac.com.tr'nin canlı yayın konuğu oluyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.