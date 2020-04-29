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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Tüküren futbolcuya ceza!

Tüküren futbolcuya ceza!

Başkanı D'Hooghe'nin önerisi futbolda günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Başkanı D'Hooghe'nin önerisi futbolda günün en çok konuşulanları arasına girdi. Micel D'Hooghe, dün yaptığı açıklamada ligler yeniden başladığında tüküren futbolculara sarı kart gösterilmesini isterken, "Bu hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor" diye konuştu.

  1. 29.4.2020
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