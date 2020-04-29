Tüküren futbolcuya ceza!

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe'nin önerisi futbolda günün en çok konuşulanları arasına girdi. Micel D'Hooghe, dün yaptığı açıklamada ligler yeniden başladığında tüküren futbolculara sarı kart gösterilmesini isterken, "Bu hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor" diye konuştu.