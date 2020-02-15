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15 Şubat 2020, Cumartesi
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eski başkanlarından vefat etti

MHK eski başkanlarından Hilmi Ok vefat etti

Türk hakemliğinin önemli isimlerinden ve () eski başkanlarından , hayatını kaybetti.

(), 'un vefatıyla ilgili mesaj yayımladı. TFF'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski kokartlı hakem ve eski Başkanı Hilmi Ok'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
1932 İstanbul doğumlu olan Hilmi Ok, 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde görev yaptı, Başkanı ve eğitimci olarak Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulundu.
Merhum Hilmi Ok'un cenazesi 16 Şubat Pazar günü Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Hilmi Ok'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

  1. 15.02.2020
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