Zamalek Afrika Süper Kupası'nın sahibi oldu
Afrika Süper Kupası finalinde Zamalek, Esperance ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Zamalek büyük bir hasrete son verdi ve 1996-1997 sezonunun ardından Afrika Kupası'nı kazandı.
Zamalek, maçın 2. dakikasında Youssef Obama ile 1-0 öne geçti. Esperance 54'te Benguit'le penaltıdan eşitiği sağlasa da özellikle taraftarın desteğiyle rakibine fırsat tanımayan Zamalek, Achraf Bencharki'nin 58 ve 90+5. dakikalarda bulduğu gollerle maçı 3-1 kazanmasını bildi.
Bu sonucun ardından kupanın sahibi olan Zamalek, 1996-1997 sezonunun ardından kupayı müzesine götürdü.
- 15.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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