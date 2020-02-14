Zamalek Afrika Süper Kupası'nın sahibi oldu - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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'nın sahibi oldu

Zamalek Afrika Süper Kupası'nın sahibi oldu

finalinde , Esperance ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Zamalek büyük bir hasrete son verdi ve 1996-1997 sezonunun ardından 'nı kazandı.

, maçın 2. dakikasında Youssef Obama ile 1-0 öne geçti. Esperance 54'te Benguit'le penaltıdan eşitiği sağlasa da özellikle taraftarın desteğiyle rakibine fırsat tanımayan Zamalek, Achraf Bencharki'nin 58 ve 90+5. dakikalarda bulduğu gollerle maçı 3-1 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından kupanın sahibi olan Zamalek, 1996-1997 sezonunun ardından kupayı müzesine götürdü.

  1. 15.02.2020
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