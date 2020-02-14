Zamalek Afrika Süper Kupası'nın sahibi oldu

Zamalek, maçın 2. dakikasında Youssef Obama ile 1-0 öne geçti. Esperance 54'te Benguit'le penaltıdan eşitiği sağlasa da özellikle taraftarın desteğiyle rakibine fırsat tanımayan Zamalek, Achraf Bencharki'nin 58 ve 90+5. dakikalarda bulduğu gollerle maçı 3-1 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından kupanın sahibi olan Zamalek, 1996-1997 sezonunun ardından kupayı müzesine götürdü.