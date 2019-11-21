Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup zirvesine Kayseri damgası
Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup’ta yer alan iki Kayseri temsilcisi, grubun zirvesinde yer alırken iki hafta sonunda yenilgi görmediler. Kılıçaslan Yıldızspor'un lider olduğu grupta Anadolu Yıldızlarıspor ise 3. sırada bulunuyor.
Grupta 3. hafta için iki Kayseri takımı da Mersin deplasmanına gidecek. Lider KılıçaslanYıldızspor, 23 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da Seyfi Ali Türkoğlu Stadı'nda Mersin Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Anadolu Yıldızları ise aynı gün saat 14.00'da Mezitli KuyulukStadı'nda Mezitli Mercanlarspor ile mücadele edecek.
- 22.11.2019
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Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da
Toplam 1
Yorum
ersin demirkesen samsunsporu sevmiyorum ama Ertugrul hoca gibi karakterli bir teknikdirektor olunca yine samsunsporlu olacagiz basarilat buyuk hoca
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
Toplam 1
Yorum
ardesenli insanlah el kabir beni yanitir da iyi bir futbolla rizesporumuza faydali olur Allah kerim
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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Toplam 1
Yorum
erol akıllı bir başkana ihtiyac var.tek yapacağı organize suç örgütünü açığa çıkarmak.
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