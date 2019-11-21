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22 Kasım 2019, Cuma
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Kadınlar 3. 8. Grup zirvesine damgası

Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup zirvesine Kayseri damgası

Türkiye Kadınlar 3. 8. Grup’ta yer alan iki temsilcisi, grubun zirvesinde yer alırken iki hafta sonunda yenilgi görmediler. 'un lider olduğu grupta Anadolu Yıldızlarıspor ise 3. sırada bulunuyor.

Bu sezon 'nin iki takım ile temsil edildiği Kadınlar 3. 'nde 8. Grup'ta bu takımların üstünlüğü göze çarpıyor. Geride kalan iki hafta sonunda namağlup yollarına devam eden ekiplerden 6 puan ile lider durumdayken, ise 4 puan ile 3. basamakta kendine yer buldu.

Grupta 3. hafta için iki Kayseri takımı da deplasmanına gidecek. Lider KılıçaslanYıldızspor, 23 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da Seyfi Ali Türkoğlu Stadı'nda Mersin 'nin konuğu olacak. Anadolu Yıldızları ise aynı gün saat 14.00'da Mezitli KuyulukStadı'nda Mezitli Mercanlarspor ile mücadele edecek.
  1. 22.11.2019
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