Şampiyonluk kupasını kaybettiklerine armağan ettiler - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Şampiyonluk kupasını kaybettiklerine armağan ettiler

Şampiyonluk kupasını kaybettiklerine armağan ettiler

Şampiyonluk kupasını kaybettiklerine armağan ettiler

’nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı Köyü Spor Kulübü şampiyonluk gecesinde, duygusal anlar yaşandı. Şampiyon gençler, kupalarını köyde kaybettikleri atalarına armağan ettiklerini söyledi.

Domaniç 1. Amatör Küme'de mücadele eden ve kurulduğu ilk yıl şampiyon olan Muratlıspor'un şampiyonluk gecesi güne damgasını vurdu. Köy meydanında düzenlenen organizasyonla kutlanan törende, çalgı çenginin ardından köye kurulan sinevizyonda köyün yüzlerce vefat edeni 'Kaybettiklerimiz' sinevizyon gösterisi ile yad edildi.

Kulüp yönetiminden futbolculara, futbolculardan teknik heyete kadar isimleri tek tek okunarak seçtikleri müzikler ile sahneye çıkan yönetim ve futbolcular Şampiyonluk kupasını meşaleler eşliğinde birlikte kaldırdılar. 7'den 70'e herkesin katıldığı geceye yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

  1. 18.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şampiyonluk kupasını kaybettiklerine armağan ettiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN