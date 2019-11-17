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17 Kasım 2019, Pazar
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Spor Tırmanış Şampiyonası 'da yapıldı

Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası Trabzon'da yapıldı

Dağcılık Federasyonunun düzenlediği Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası, 'da yapıldı. Yomra ilçesindeki Cimnastik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, 26 ilden 42 sporcu katıldı.

Şampiyonada, TED Sarp Şahin 12.54 saniyelik süreyle birinci, Gençlik ve Spor Kulübünden Abdullah Yusuf Doğan 14.10 saniyelik süreyle ikinci, Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü'nden İkram Akyüz ise 16.80 saniyelik süreyle üçüncü oldu.

Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona öncesinde spor kompleksine montajı yapılan tırmanış duvarının, hız şampiyonaları için uygun olduğunu, bundan sonraki süreçte de dağcılık sporuna hizmet vereceğini söyledi.

Şampiyonada dereceye giren sporcuların seçileceğini belirten Başar, "Spor tırmanışı olimpik bir branş. Bu nedenle burada derece alan sporcularımız ortalamalarına göre milli takıma seçilebiliyorlar. Bu sayede Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil ediyorlar. Yaklaşık 1 ay önce Balkan Şampiyonası'nda biri birincilik olmak üzere toplamda 3 madalya aldık." diye konuştu.

Başar, Türkiye'de son birkaç yıldır spor tırmanışının yaygınlaşmaya başladığına işaret ederek, 'da yapılan tırmanış duvarının bu spora ilgi duyan gençler için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

  1. 17.11.2019
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