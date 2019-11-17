Kosovo'nın hocasından dikkat çeken espri: Ayağını kırarız!
Kosova Milli Takımı'nın teknik direktörü Bernard Challandes, İngiltere maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Raheem Sterling'i durdurmanın tek yolunun oyuncunun ayağını kırmak olduğu esprisini yaptı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
EURO 2020 Elemeleri'nde İngiltere karşı karşıya gelecek olan Kosova Milli Takımı'nda teknik direktör Bernard Challandes, basın toplantısında soruları yanıtladı.
Tecrübeli teknik adam, rakibin Manchester City'li yıldızı Raheem Sterling'le ilgili gelen soru üzerine şaka yaparak şu yanıtı verdi:
Eğer Sterling oynarsa, pozisyonunun en iyilerinden birisi. Ben onun yerinde olsaydım böyle bir maçta gol atabilmek için her şeyi yapardım. Onu kolektif olarak durdurmak zorundayız ya da tek çözüm ayağını kırmak. Ama bu bizim tarzımız değil. Biz çok centilmeniz.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda bulunan İngiltere, 18 puanla lider konumda. Kosova ise 11 puanla 3. sırada yer alıyor.
- 17.11.2019
- Tartışma sürüyor! Benzema milli takımını değiştirebilir mi?
- Obradovic'in küfrüne Ergin Ataman'dan yorum geldi!
- Büyük umutlarla gelmişti... Fenerbahçe'de beklenmeyen haber! Allahyar Sayyadmanesh...
- Sakat olan Kruse'nin keyif gecesi! Nargile ve kumar bir arada...
- Ozan Tufan'dan yıllar sonra gelen itiraf: İhale bana kaldı
Kosovo'nın hocasından dikkat çeken espri: Ayağını kırarız! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.