Kosovo'nın hocasından dikkat çeken espri: Ayağını kırarız!

EURO 2020 Elemeleri'nde İngiltere karşı karşıya gelecek olan Kosova Milli Takımı'nda teknik direktör Bernard Challandes, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Tecrübeli teknik adam, rakibin Manchester City'li yıldızı Raheem Sterling'le ilgili gelen soru üzerine şaka yaparak şu yanıtı verdi:

Eğer Sterling oynarsa, pozisyonunun en iyilerinden birisi. Ben onun yerinde olsaydım böyle bir maçta gol atabilmek için her şeyi yapardım. Onu kolektif olarak durdurmak zorundayız ya da tek çözüm ayağını kırmak. Ama bu bizim tarzımız değil. Biz çok centilmeniz.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda bulunan İngiltere, 18 puanla lider konumda. Kosova ise 11 puanla 3. sırada yer alıyor.