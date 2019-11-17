Kosovo'nın hocasından dikkat çeken espri: Ayağını kırarız! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
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Kosovo'nın hocasından dikkat çeken espri: Ayağını kırarız!

Kosovo'nın hocasından dikkat çeken espri: Ayağını kırarız!

Milli Takımı'nın teknik direktörü , maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında 'i durdurmanın tek yolunun oyuncunun ayağını kırmak olduğu esprisini yaptı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

EURO 2020 Elemeleri'nde karşı karşıya gelecek olan Milli Takımı'nda teknik direktör , basın toplantısında soruları yanıtladı.

Tecrübeli teknik adam, rakibin 'li yıldızı 'le ilgili gelen soru üzerine şaka yaparak şu yanıtı verdi:

Eğer Sterling oynarsa, pozisyonunun en iyilerinden birisi. Ben onun yerinde olsaydım böyle bir maçta gol atabilmek için her şeyi yapardım. Onu kolektif olarak durdurmak zorundayız ya da tek çözüm ayağını kırmak. Ama bu bizim tarzımız değil. Biz çok centilmeniz.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda bulunan İngiltere, 18 puanla lider konumda. Kosova ise 11 puanla 3. sırada yer alıyor.

  1. 17.11.2019
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