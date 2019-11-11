Muriç'in performansı Kosova'da da beğeni topluyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Muriç'in performansı Kosova'da da beğeni topluyor

Muriç'in performansı 'da da beğeni topluyor

Muriç'in performansı Kosova'da da beğeni topluyor

Milli Takımı Teknik Direktörü Bernard Challandes, 'nin forveti 'in son dönemdeki gelişiminden çok memnun olduklarını ifade etti.

Challandes, 'nın 2020 Avrupa Şampiyonası () Elemeleri'nde Çekya ile deplasmanda yapacağı maç öncesinde, başkent Priştine'de basın toplantısı düzenledi.

'nin 'in 11. haftasında ile oynadığı maçta sakatlanan Muriç'in sağlık durumuyla ilgili soruları yanıtlayan Challandes, golcü futbolcunun durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ve onunla yaptığı bir görüşmede ağrısının olduğunu fakat durumunun düzeldiğini söylediğini aktardı.

Muriç'in gelişiminde Fenerbahçe'ye transfer olmasının etkisinin bulunduğunu aktaran Challandes, şunları kaydetti:

"'in gelişiminde Fenerbahçe'ye transferinin etkisi var. Rizespor'da oynadı ve daha sonra Fenerbahçe gibi üst düzey bir kulüpte oynama şansı yakaladı. Oyunuyla, attığı gollerle Fenerbahçe seviyesinde olduğunu kanıtladı. Bireysel olarak gelişiminden memnun. Biz de Muriç'in bu dönemde gösterdiği gelişimden çok memnunuz."

Birçok kişinin perşembe günü oynayacakları Çekya maçından galibiyet beklediğini belirten Challandes, kendisinin ise iyi bir takım oyunu beklediğini ve bu felsefesini değiştirmeyeceğini söyledi.

Çekya ve maçları öncesinde oyuncularının fiziksel durumunun iyi olduğunu kaydeden Challandes, EURO 2020'ye katılmak için sadece mücadelenin yeterli olmayacağını, mücadelenin yanı sıra teknik mantaliteye de ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Muriç, EURO 'nde 6 maçta attığı 4 golle takımının en skorer ismi konumunda bulunuyor.

2016 yılında ve 'ya üyeliği kabul edilen Kosova, UEFA Uluslar D Ligi'nde 3. Grubu lider tamamlamıştı. Kosova, EURO 2020 Elemeleri'nde ise A Grubu'nda İngiltere ve Çekya'nın ardından 11 puan ile üçüncü sırada yer alıyor. 14 Kasım'da deplasmanda grubun ikincisi Çekya ile karşılaşacak Kosova, ardından 17 Kasım'da evinde grup birincisi İngiltere'yi ağırlayacak.

  1. 11.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muriç'in performansı Kosova'da da beğeni topluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN