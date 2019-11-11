Fenerbahçe Sloukas'la özel görüşme yapacak

Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği derbi maçında sarı-lacivertlilerin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas'ın 10 Kasım'a özel hazırlanan Atatürk'ü anma pankartını tutmaması sosyal medyada gündem olmuştu.

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Sloukas, "Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Ben tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım. Herkes benim nasıl biri olduğumu ve bu takım için nasıl mücadele ettiğimi biliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşananlar sonrası Fenerbahçe yönetiminin, oyuncuyla birebir görüşme yapacağı iddia edildi.