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11 Kasım 2019, Pazartesi
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Sloukas'la özel görüşme yapacak

Fenerbahçe Sloukas'la özel görüşme yapacak

Beko'da forma giyen Yunan basketbolcu 'ın, 'da Fenerbahçe ile 'ın karşı karşıya geldiği derbi mücadelesinde Atatürk'ü anmak için hazırlanan pankartı diğer takım arkadaşlarının aksine tutmadığı görülmüştü. Tepkilere neden olan görüntü sonrası Fenerbahçe'nin oyuncuyla görüşeceği iddia edildi.

Beko'nun ile karşı karşıya geldiği derbi maçında sarı-lacivertlilerin Yunan basketbolcusu 'ın 'a özel hazırlanan Atatürk'ü anma pankartını tutmaması sosyal medyada gündem olmuştu.

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Sloukas, "Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Ben tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım. Herkes benim nasıl biri olduğumu ve bu takım için nasıl mücadele ettiğimi biliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşananlar sonrası Fenerbahçe yönetiminin, oyuncuyla birebir görüşme yapacağı iddia edildi.

  1. 11.11.2019
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