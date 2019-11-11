Fenerbahçe Sloukas'la özel görüşme yapacak
Fenerbahçe Beko'da forma giyen Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ın, 10 Kasım'da Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği derbi mücadelesinde Atatürk'ü anmak için hazırlanan pankartı diğer takım arkadaşlarının aksine tutmadığı görülmüştü. Tepkilere neden olan görüntü sonrası Fenerbahçe'nin oyuncuyla görüşeceği iddia edildi.
Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği derbi maçında sarı-lacivertlilerin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas'ın 10 Kasım'a özel hazırlanan Atatürk'ü anma pankartını tutmaması sosyal medyada gündem olmuştu.
Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Sloukas, "Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Ben tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım. Herkes benim nasıl biri olduğumu ve bu takım için nasıl mücadele ettiğimi biliyor" ifadelerini kullanmıştı.
Yaşananlar sonrası Fenerbahçe yönetiminin, oyuncuyla birebir görüşme yapacağı iddia edildi.
- 11.11.2019
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