Fenerbahçe'nin listesindeydi! Brezilya'yı sallıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin listesindeydi! Brezilya'yı sallıyor

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon taraftarlarını mutlu edemeyen Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde yönünü Brezilyalı yıldız isme çevirmişti. Sarı-lacivertli takımın transferini sonuçlandırmadığı yıldız futbolcu, kendi ligini sallıyor. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

11 Kasım 2019 Pazartesi 11:42 Güncelleme: 11.11.2019 11:42
Fenerbahçe'nin listesindeydi! Brezilya'yı sallıyor

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de kötü bir performans gösteren Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde yönünü Brezilya'ya çevirmişti.

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Fenerbahçe'nin listesindeydi! Brezilya'yı sallıyor

Sarı-lacivertli takım bonservisi Inter'de bulunan Gabigol lakaplı Gabriel Barbosa için girişimlerde bulunmuş ancak oyuncu Flamengo'ya kiralanmıştı.

Fenerbahçe'nin listesindeydi! Brezilya'yı sallıyor

23 yaşındaki Brezilyalı forvet ülkesinde adından söz ettirmeye devam ediyor...

Fenerbahçe'nin listesindeydi! Brezilya'yı sallıyor

Flamengo'nun Bahia'yı 3-1 mağlup ettiği mücadelede takımının son golünü atan Barbosa, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico'nun rekorunu egale etti.

Fenerbahçe'nin listesindeydi! Brezilya'yı sallıyor

Ligde çıktığı 24 maçta 21 gole ulaşan Gabigol, maç sonu yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

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