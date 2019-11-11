Süper Lig'de geçtiğimiz sezon taraftarlarını mutlu edemeyen Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde yönünü Brezilyalı yıldız isme çevirmişti. Sarı-lacivertli takımın transferini sonuçlandırmadığı yıldız futbolcu, kendi ligini sallıyor. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
11 Kasım 2019 Pazartesi 11:42
Güncelleme: 11.11.2019 11:42
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Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de kötü bir performans gösteren Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde yönünü Brezilya'ya çevirmişti.
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Sarı-lacivertli takım bonservisi Inter'de bulunan Gabigol lakaplı Gabriel Barbosa için girişimlerde bulunmuş ancak oyuncu Flamengo'ya kiralanmıştı.
23 yaşındaki Brezilyalı forvet ülkesinde adından söz ettirmeye devam ediyor...
Flamengo'nunBahia'yı 3-1 mağlup ettiği mücadelede takımının son golünü atan Barbosa, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico'nun rekorunu egale etti.
Ligde çıktığı 24 maçta 21 gole ulaşan Gabigol, maç sonu yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: