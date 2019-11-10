Fenerbahçeli Sloukas'tan 10 Kasım'da skandal hareket!

Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği mücadelede 10 Kasım'a özel hazırlanan Atatürk'ü anma pankartına dokunmaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Maç öncesi sarı lacivertli oyuncular ellerinde "81. yılında Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz" yazılı pankart ile çıktı. Fenerbahçe Beko, bu anları resmi Twitter hesabından paylaştı. Video'nun altına yorum yapan taraftarlar Sloukas'ın pankartı tutmadığını farketti ve "Sloukas neden tutmuyor?" şeklinde yorumda bulundular.

SLOUKAS ATATÜRK PANKARTINA DOKUNMADI

Fenerbahçe Beko'nun resmi Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde maça 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için hazırlanan ve üzerinde "81. yılında Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz" yazan bir pankartla çıktığı görülürken, Yunan basketbolcu Kostas Sloukas pankarta dokunmadı. Bu hareketi Fenerbahçeli taraftarlardan tepki topladı.

Yunan basketbolcu bu olayların gündem olmasından bir süre sonra açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada Sloukas "Lütfen, bunu kimse iddia edemez. Ben bu ülkeye ve bu takıma büyük saygı duyuyorum. 5 yıldır buradayım. Bu ülkeye ve tarihine saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.







TARAFTARLAR TEPKİLİ

Sloukas'ın bu hareketi sadece Fenerbahçeli değil pek çok taraftarı kızdırırken sarı lacivertli taraftarlar "Ata'mızın pankartını tutmayan adamın bu takımda işi yok", "Hemen parası neyse verilip gönderilmeli", "Kasıtlı tutmadığı belli, gönderin gitsin" ve benzeri yorumlarda bulundu.