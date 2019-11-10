Fenerbahçeli Sloukas'tan 10 Kasım'da skandal hareket!
Fenerbahçe Beko'da forma giyen Kostas Sloukas, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maç öncesi 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için hazırlanan pankarta dokunmadı, olay kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu. Yunan yıldızdan gündem olan konuyla ilgili kısa süre sonra açıklama geldi.
Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği mücadelede 10 Kasım'a özel hazırlanan Atatürk'ü anma pankartına dokunmaması sosyal medyanın gündemine oturdu.
Maç öncesi sarı lacivertli oyuncular ellerinde "81. yılında Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz" yazılı pankart ile çıktı. Fenerbahçe Beko, bu anları resmi Twitter hesabından paylaştı. Video'nun altına yorum yapan taraftarlar Sloukas'ın pankartı tutmadığını farketti ve "Sloukas neden tutmuyor?" şeklinde yorumda bulundular.
SLOUKAS ATATÜRK PANKARTINA DOKUNMADI
Fenerbahçe Beko'nun resmi Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde maça 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için hazırlanan ve üzerinde "81. yılında Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz" yazan bir pankartla çıktığı görülürken, Yunan basketbolcu Kostas Sloukas pankarta dokunmadı. Bu hareketi Fenerbahçeli taraftarlardan tepki topladı.
Atamızı vefatının 81. yılında özlem ve saygı ile anıyoruz. #10Kasım pic.twitter.com/Ziqe7pnhyq— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) November 10, 2019
SLOUKAS AÇIKLAMA YAPTI
Yunan basketbolcu bu olayların gündem olmasından bir süre sonra açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada Sloukas "Lütfen, bunu kimse iddia edemez. Ben bu ülkeye ve bu takıma büyük saygı duyuyorum. 5 yıldır buradayım. Bu ülkeye ve tarihine saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.
TARAFTARLAR TEPKİLİ
Sloukas'ın bu hareketi sadece Fenerbahçeli değil pek çok taraftarı kızdırırken sarı lacivertli taraftarlar "Ata'mızın pankartını tutmayan adamın bu takımda işi yok", "Hemen parası neyse verilip gönderilmeli", "Kasıtlı tutmadığı belli, gönderin gitsin" ve benzeri yorumlarda bulundu.
- 10.11.2019
- Güncelleme: 10.11.2019 19:45
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Fenerbahçeli Sloukas'tan 10 Kasım'da skandal hareket! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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