Fenerbahçeli Sloukas'tan 10 Kasım'da skandal hareket! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçeli Sloukas'tan 10 Kasım'da skandal hareket!

Fenerbahçeli Sloukas'tan 'da skandal hareket!

Fenerbahçeli Sloukas'tan 10 Kasım'da skandal hareket!

Beko'da forma giyen , Fenerbahçe ile arasında oynanan maç öncesi 'da Atatürk'ü anmak için hazırlanan pankarta dokunmadı, olay kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu. yıldızdan gündem olan konuyla ilgili kısa süre sonra açıklama geldi.

Beko'nun ile karşı karşıya geldiği mücadelede 'a özel hazırlanan Atatürk'ü anma pankartına dokunmaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Maç öncesi sarı lacivertli oyuncular ellerinde "81. yılında özlem ve saygıyla anıyoruz" yazılı pankart ile çıktı. Fenerbahçe Beko, bu anları resmi Twitter hesabından paylaştı. Video'nun altına yorum yapan taraftarlar Sloukas'ın pankartı tutmadığını farketti ve "Sloukas neden tutmuyor?" şeklinde yorumda bulundular.

SLOUKAS ATATÜRK PANKARTINA DOKUNMADI

Fenerbahçe Beko'nun resmi Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde maça 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için hazırlanan ve üzerinde "81. yılında Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz" yazan bir pankartla çıktığı görülürken, basketbolcu pankarta dokunmadı. Bu hareketi Fenerbahçeli taraftarlardan tepki topladı.



SLOUKAS AÇIKLAMA YAPTI

Yunan basketbolcu bu olayların gündem olmasından bir süre sonra açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada Sloukas "Lütfen, bunu kimse iddia edemez. Ben bu ülkeye ve bu takıma büyük saygı duyuyorum. 5 yıldır buradayım. Bu ülkeye ve tarihine saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.



TARAFTARLAR TEPKİLİ

Sloukas'ın bu hareketi sadece Fenerbahçeli değil pek çok taraftarı kızdırırken sarı lacivertli taraftarlar "Ata'mızın pankartını tutmayan adamın bu takımda işi yok", "Hemen parası neyse verilip gönderilmeli", "Kasıtlı tutmadığı belli, gönderin gitsin" ve benzeri yorumlarda bulundu.

  1. 10.11.2019
  2. Güncelleme: 10.11.2019 19:45
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçeli Sloukas'tan 10 Kasım'da skandal hareket! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN