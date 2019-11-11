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Vedat Muriç tarihe geçiyor! 5 dünya devi ve transfer... Fenerbahçe son dakika haberleri
Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı yıldız Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran ve şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü için beş dünya devi birden resmen devrede! Tarihe geçmeye de hazırlanan Kosovalı golcü için son dakika gelişmesi haberimizde...
11 Kasım 2019 Pazartesi 14:05
Güncelleme: 11.11.2019 14:09
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Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken Fenerbahçe formasıyla 7 gol kaydeden ve 1 de asist üreten Vedat Muriç ile ilgili çok sıcak gelişmeler yaşanıyor...
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Sarı-lacivertlilerin transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile uzun uğraşlar verdiği ve mutlu sona ulaştığı Kosovalı golcü, bu sezon hem Fenerbahçe formasıyla hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor...
Başarılı performansının ardından adı dünya devi kulüplerle anılan Muriç için beklenen oldu.
Muriç'i yakından takip eden kulüplerden olan Manchester United, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 6. haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçına scout ekibinden Krsto Kilibarda'yı göndermişti.
United'ın bu girişiminin ardından İtalyan devi Juventus da Muriç'i yakından takip etmeye başlamıştı.