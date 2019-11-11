Vedat Muriç tarihe geçiyor! 5 dünya devi ve transfer... Fenerbahçe son dakika haberleri

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı yıldız Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran ve şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü için beş dünya devi birden resmen devrede! Tarihe geçmeye de hazırlanan Kosovalı golcü için son dakika gelişmesi haberimizde...