Vedat Muriç tarihe geçiyor! 5 dünya devi ve transfer... Fenerbahçe son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Vedat Muriç tarihe geçiyor! 5 dünya devi ve transfer... Fenerbahçe son dakika haberleri

Vedat Muriç tarihe geçiyor! 5 dünya devi ve transfer... Fenerbahçe son dakika haberleri

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı yıldız Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran ve şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü için beş dünya devi birden resmen devrede! Tarihe geçmeye de hazırlanan Kosovalı golcü için son dakika gelişmesi haberimizde...

11 Kasım 2019 Pazartesi 14:05 Güncelleme: 11.11.2019 14:09
Vedat Muriç tarihe geçiyor! 5 dünya devi ve transfer... Fenerbahçe son dakika haberleri

Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken Fenerbahçe formasıyla 7 gol kaydeden ve 1 de asist üreten Vedat Muriç ile ilgili çok sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Vedat Muriç tarihe geçiyor! 5 dünya devi ve transfer... Fenerbahçe son dakika haberleri

Sarı-lacivertlilerin transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile uzun uğraşlar verdiği ve mutlu sona ulaştığı Kosovalı golcü, bu sezon hem Fenerbahçe formasıyla hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor...

Vedat Muriç tarihe geçiyor! 5 dünya devi ve transfer... Fenerbahçe son dakika haberleri

Başarılı performansının ardından adı dünya devi kulüplerle anılan Muriç için beklenen oldu.

Vedat Muriç tarihe geçiyor! 5 dünya devi ve transfer... Fenerbahçe son dakika haberleri

Muriç'i yakından takip eden kulüplerden olan Manchester United, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 6. haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçına scout ekibinden Krsto Kilibarda'yı göndermişti.

Vedat Muriç tarihe geçiyor! 5 dünya devi ve transfer... Fenerbahçe son dakika haberleri

United'ın bu girişiminin ardından İtalyan devi Juventus da Muriç'i yakından takip etmeye başlamıştı.

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