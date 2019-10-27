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27 Ekim 2019, Pazar
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Şota tarih yazdı! 12. kupa...

Şota tarih yazdı! 12. kupa...

Gürcü teknik direktör ’nin çalıştırdığı Pakhtakor, ’nin bitmesine haftalar kala garantilediği şampiyonluğun ardından Özbekistan Kupası'nı da kazandı.

Gürcü teknik direktör 'nin çalıştırdığı Taşkent ekibi Pakhtakor, Özbekistan Kupası finalinde takımı ile karşılaştı.

Maçı 3-0 kazanan Pakhtakor, 12. kez Özbekistan Kupası'nı elde etti. Şota Arveladze yönetimindeki Pakhtakor, 14 takımın mücadele ettiği 'nde, lig bitimine 6 hafta kala şampiyonluğu garantilemişti.

Ligin bitmesine 4 hafta kala en yakın rakibi Lokomotiv'i 21 puan geride bırakan Pakhtakor, 62 puanla zirvede yer alıyor. Şota yönetiminde geçen sezonu ligde ikinci sırada tamamlayan Pakhtakor, Özbekistan Kupası finalinde karşılaştığı AGMK'ye 3-1 yenilerek kupayı kazanamamıştı.

  1. 27.10.2019
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