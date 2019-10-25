Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi!

Fenerbahçe'nin uzun süredir devam eden Mesut Özil ısrarı bitmiyor. Alman asıllı Türk oyuncu için özellikle yaz transfer döneminde ciddi girişimlerde bulunan Sarı-Lacivertliler'in bu girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Özil son dönemde Arsenal'daki hocası Unai Emery ile ciddi problemler yaşamıştı. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber geldi. / FOTOMAC.COM.TR-DIŞ HABERLER
25 Ekim 2019 Cuma 21:02
Güncelleme: 25.10.2019 21:02
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Yaz transfer dönemi ve sonrasında Fenerbahçe ile adı sıklıkla anılan Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil için işler İngiltere'de iyi gitmiyor.
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Unai Emery ile yaşadığı problemlerle gündeme gelen yıldız oyuncu Manchester United, Standart Liege, Bounemouth, Sheffield United ve Guimaraes maçlarında kadroda yer almadı.
Arsenal'in Vitoria ile oynadığı ve 3-2 kazandığı mücadelede forma giymeyen Mesut Özil'in dünkü antrenmanda Unai Emery ile ateşli bir tartışma yaşadığı kameralara yansımıştı.
Mesut bu tartışmadan kısa süre sonra Emery'ye gönderme yaparak instagram hesabından bir paylaşım yapmış ve "Beni güldürüyorsun" mesajı yollamıştı.
Mesut Özil'e yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Unai Emery, 31 yaşındaki Türk asıllı Alman yıldızın durumu konusunda fikrini değiştirmemekte kararlı ve bu sebepten dolayı da Arsenal, Mesut'u takımdan ayrılması konusunda sıkıştırıyor.