Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi!

Fenerbahçe'nin uzun süredir devam eden Mesut Özil ısrarı bitmiyor. Alman asıllı Türk oyuncu için özellikle yaz transfer döneminde ciddi girişimlerde bulunan Sarı-Lacivertliler'in bu girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Özil son dönemde Arsenal'daki hocası Unai Emery ile ciddi problemler yaşamıştı. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber geldi. / FOTOMAC.COM.TR-DIŞ HABERLER