Galatasaray maçı sonrası flaş ifadeler! 'İstanbul cehennemi bir yalan'
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Real Madrid ile karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. İspanya basınında ise gündemde Galatasaray - Real Madrid maçı vardı. İspanya'nın ünlü spor yorumusu Josep Pedrerol, İstanbul cehennemi sözünün bir yalan olduğunu söyledi.
İspanya'nın ünlü spor yorumcusu Josep Pedrerol, Galatasaray'ın Real Madrid'e 1-0 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi ve "İstanbul'un cehennem olduğu doğru değil" dedi.
Atmosferin çok zorlayıcı olmadığını söyleyen Pedrerol, "İstanbul Cehennemi' sözü bir yalan. Megafonlarla bağırıyorlar ve hoparlörlerle de verip, atmosfer yaratmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
Real Madrid'in daha iyi oynaması gerektiğini de vurgulayan yorumcu, "Courtois maçın en iyisiydi ve Madrid maçın sonunda zaman geçirmeye çalıştı. İstanbul'daki maçın özeti bu. Kimse kendini kandırmasın, Real Madrid bu olamaz. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek için kazanmaya gerek vardı, tamam ancak daha iyi oynaman gerekiyor. Zidane'ın daha çok çalışması lazım. Hazard'ın bir an önce şekle girmesi lazım. Jovic'in uyanması lazım" diye konuştu.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın 3 maç sonunda puanı bulunmuyor.
- 23.10.2019
- Simeone'den şok sözler! Galatasaray...
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Max Kruse kararı!
- Fatih Terim'in Falcao pişmanlığı! İşte Real Madrid maçında yaşananlar
- Bu anlar ekrana yansımadı... Hasan Şaş'a kulübe şoku! 'Sana yer kalmadı' | Galatasaray son dakika haberleri
- Neymar'dan Galatasaray itirafı: Orada oynamak...
-
Monaco'dan bomba Slimani kararı! Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
aykut bu salomon fenerde topa vuramuyordu
-
Galatasaray dibe vurdu! Şampiyonlar Ligi'nde...
Toplam 2
Yorum
murat tarih yazıyorlar
-
İşte o an! Belhanda ve Fatih Terim...
Toplam 2
Yorum
D. Atalay Belhanda'dan daha iyi futbolcu.
Galatasaray maçı sonrası flaş ifadeler! 'İstanbul cehennemi bir yalan' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.