Simeone'den şok sözler! Galatasaray... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
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Simeone'den şok sözler! Galatasaray...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 mağlup oldu ancak maçın önüne geçen bir Belhanda olayı yaşandı. Faslı yıldız oyundan çıkarken Galatasaray taraftarı tarafından ıslıklandı. Buna benzer bir olay Atletico Madrid - Leverkusen maçında da yaşandı ve İspanyol ekibinin hocası durumla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
23 Ekim 2019 Çarşamba 19:01
Simeone'den şok sözler! Galatasaray...

Galatasaray - Real Madrid maçına Younes Belhanda olayı damga vurdu.

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Simeone'den şok sözler! Galatasaray...

Mücadelenin ilk yarısında net bir fırsattan yararlanamayan ve oyunun genelinde iyi bir performans gösteremeyen Faslı futbolcu tribünlerin tepkisini çekti.

Simeone'den şok sözler! Galatasaray...

Top ayağına her geldiğinde sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yuhalanan Belhanda'yı teknik direktör Fatih Terim oyundan çıkardı.

Simeone'den şok sözler! Galatasaray...

Sahayı terkederken Belhanda'ya olan tepkiler artarken Faslı yıldız da tribünlere karşılık verdi.

Simeone'den şok sözler! Galatasaray...

Bu olay Avrupa basınında da geniş yer bulurken benzer bir durum Atletico Madrid - Bayer Leverkusen maçında da yaşandı.

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