Simeone'den şok sözler! Galatasaray...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 mağlup oldu ancak maçın önüne geçen bir Belhanda olayı yaşandı. Faslı yıldız oyundan çıkarken Galatasaray taraftarı tarafından ıslıklandı. Buna benzer bir olay Atletico Madrid - Leverkusen maçında da yaşandı ve İspanyol ekibinin hocası durumla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 19:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





