Utrecht-PSV maçında duygusal an! Gözyaşlarını tutamadı
PSV Eindhoven forması giyen ve iki hafta önce babasını kaybeden 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohamed Ihattaren, doğduğu Utrecht'te oynanan mücadelede rakip seyirciler tarafından alkışlanınca gözyaşlarını tutamadı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Hollanda Ligi'nde oynanan PSV Eindhoven-Utrecht mücadelesine Fas asıllı Mohamed Ihattaren'e gösterilen ilgi damga vurdu.
İki hafta önce babasını kaybeden PSV'nin 17'lik yeteneği Ihattaren, doğduğu şehir olan Utrecht'in taraftarları tarafından forma numarası 24. dakikada alkışlanınca duygusal anlar yaşadı. Genç ismin gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çektiği görüldü.
Kariyerine PSV Eindhoven altyapısında başlayan Ihattaren, Hollanda U19 Takımı'nda da forma giyiyor.
?? | "Dit is wat voetbal zo mooi maakt, wat voetbal zo mooi verbindt."— FOX Sports (@FOXSportsnl) October 19, 2019
De Galgenwaard steekt PSV'er Mo Ihattaren een hart onder de riem. #utrpsvhttps://t.co/iw6msCqTEG pic.twitter.com/r2gYetMrU4
- 20.10.2019
Utrecht-PSV maçında duygusal an! Gözyaşlarını tutamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.