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20 Ekim 2019, Pazar
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Utrecht- maçında duygusal an! Gözyaşlarını tutamadı

Utrecht-PSV maçında duygusal an! Gözyaşlarını tutamadı

Eindhoven forması giyen ve iki hafta önce babasını kaybeden 17 yaşındaki orta saha oyuncusu , doğduğu Utrecht'te oynanan mücadelede rakip seyirciler tarafından alkışlanınca gözyaşlarını tutamadı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Ligi'nde oynanan Eindhoven-Utrecht mücadelesine Fas asıllı 'e gösterilen ilgi damga vurdu.

İki hafta önce babasını kaybeden PSV'nin 17'lik yeteneği Ihattaren, doğduğu şehir olan Utrecht'in taraftarları tarafından forma numarası 24. dakikada alkışlanınca duygusal anlar yaşadı. Genç ismin gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çektiği görüldü.

Kariyerine PSV Eindhoven altyapısında başlayan Ihattaren, Hollanda U19 Takımı'nda da forma giyiyor.

  1. 20.10.2019
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