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23 Temmuz 2019, Salı
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Ibrahimovic rakibini hastanelik etti

Ibrahimovic rakibini hastanelik etti

MLS takımlarından LA Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic, hafta sonu oynanan derbi mücadelesinde rakibi 'le çıktığı hava topu mücadelesinde Libyalı futbolcuyu yaralamıştı. Oyuncunun elmacık kemiğinin kırıldığı açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Yeşil sahalardaki agresif hareketleriyle tanınan İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, FC ile oynanan maçta rakibi Mohamed 'i hastanelik etmişti.

Hava topu mücadelesinde dirseği Libyalı futbolcunun yüzüne değen yıldız golcü, rakibinin elmacık kemiğinin kırılmasına neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta da oyuncunun yüzündeki kırık net bir şekilde görüldü.

Yüzünde kırık oluşan 27 yaşındaki sol bekin derhal ameliyat edileceği açıklandı.


  1. 23.07.2019
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