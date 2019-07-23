Ibrahimovic rakibini hastanelik etti

Yeşil sahalardaki agresif hareketleriyle tanınan İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles FC ile oynanan maçta rakibi Mohamed El Mounir'i hastanelik etmişti.

Hava topu mücadelesinde dirseği Libyalı futbolcunun yüzüne değen yıldız golcü, rakibinin elmacık kemiğinin kırılmasına neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta da oyuncunun yüzündeki kırık net bir şekilde görüldü.

Yüzünde kırık oluşan 27 yaşındaki sol bekin derhal ameliyat edileceği açıklandı.



