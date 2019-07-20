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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Ibrahimovic coştu LA Galaxy kazandı

Ibrahimovic coştu LA Galaxy kazandı

MLS ekiplerinden Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic, dün oynanan maçta Los Angeles FC ağlarına 3 gol birden gönderdi. İlerleyen yaşına rağmen halen üst düzey performans sergileyen İsevçli golcünün bu başarısı ise maçtan önce yaptığı açıklamaları akıllara getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

MLS'in 21. haftasında Galaxy derbi mücadelesinde 'lı Los Angeles FC ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye damga vuran isim olan Zlatan Ibrahimovic yaptığı hat-trick ile manşetlere çıktı. Takımının 3-2 galip gelmesini sağlayan İsveçli golcü için maçın anlamı çok daha başkaydı. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, MLS'in şu an en çok gol atan oyuncusu olan Carlos Vela ile ilgili görüşleri sorulduğunda şu yanıtı vermişti:

"O kaç yaşında? 29. Öyleyse 29 yaşında ve MLS'te oynuyor. Ben onun yaşındayken neredeydim. Avrupa'da. Büyük fark var."

Yıldız futbolcu bu iğnelemesinden sonra "Umarım yorumlarım Vela'yı motive etmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Maç sonu ise çekilen bir kare karşılaşmanın özeti niteliğindeydi. İşte o fotoğraf...


  1. 20.07.2019
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