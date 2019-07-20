Ibrahimovic coştu LA Galaxy kazandı

MLS'in 21. haftasında Los Angeles Galaxy derbi mücadelesinde Carlos Vela'lı Los Angeles FC ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye damga vuran isim olan Zlatan Ibrahimovic yaptığı hat-trick ile manşetlere çıktı. Takımının 3-2 galip gelmesini sağlayan İsveçli golcü için maçın anlamı çok daha başkaydı. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, MLS'in şu an en çok gol atan oyuncusu olan Carlos Vela ile ilgili görüşleri sorulduğunda şu yanıtı vermişti:

"O kaç yaşında? 29. Öyleyse 29 yaşında ve MLS'te oynuyor. Ben onun yaşındayken neredeydim. Avrupa'da. Büyük fark var."

Yıldız futbolcu bu iğnelemesinden sonra "Umarım yorumlarım Vela'yı motive etmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Maç sonu ise çekilen bir kare karşılaşmanın özeti niteliğindeydi. İşte o fotoğraf...



