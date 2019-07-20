Emmanuel Emenike'den sürpriz transfer! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Emmanuel Emenike'den sürpriz transfer!

Fenerbahçe'den istenmeyen adam haline gelene sonrasında Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olan, oradan da İspanya Liga 2 takımlarından Las Palmas'a giden Emenike yine sürpriz bir transfere imza attı. İşte Nijeryalı golcü Emenike'nin yeni takımı...
20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:19 Güncelleme: 20.07.2019 12:19
Emmanuel Emenike'den sürpriz transfer!

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Emmanuel Emenike sürpriz bir transfere imza atmak üzere.

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Emmanuel Emenike'den sürpriz transfer!

Sarı-lacivertli kulüpte istenmeyen adam haline gelen Emenike'nin yeni takımı belli oluyor.

Emmanuel Emenike'den sürpriz transfer!

Fenerbahçe'den sonra sırasıyla önce Olympiakos daha sonra da Las Palmas forması giyen Emenike'nin yeni durağı şaşırttı.

Emmanuel Emenike'den sürpriz transfer!

İşte ayrıntılar...

Emmanuel Emenike'den sürpriz transfer!

Ülkemizde bir dönem Karabükspor ve Fenerbahçe formalarını giyen Emmanuel Emenike'nin yeni durağı belli oldu.

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