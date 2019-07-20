Emmanuel Emenike'den sürpriz transfer!

Fenerbahçe'den istenmeyen adam haline gelene sonrasında Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olan, oradan da İspanya Liga 2 takımlarından Las Palmas'a giden Emenike yine sürpriz bir transfere imza attı. İşte Nijeryalı golcü Emenike'nin yeni takımı...
20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:19
Güncelleme: 20.07.2019 12:19
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Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Emmanuel Emenike sürpriz bir transfere imza atmak üzere.
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Sarı-lacivertli kulüpte istenmeyen adam haline gelen Emenike'nin yeni takımı belli oluyor.
Fenerbahçe'den sonra sırasıyla önce Olympiakos daha sonra da Las Palmas forması giyen Emenike'nin yeni durağı şaşırttı.
İşte ayrıntılar...
Ülkemizde bir dönem Karabükspor ve Fenerbahçe formalarını giyen Emmanuel Emenike'nin yeni durağı belli oldu.