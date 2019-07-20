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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Slimani milli takımda olay yarattı

Cezayir Afrika Uluslar Kupası finalinde Cezayir, sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyon oldu. Kutlamalar esnasında Cezayir'de, Slimani ile takım arkadaşları arasında tartışma çıktı.
20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:45
Slimani milli takımda olay yarattı

Afrika Uluslar Kupası sahibini buldu. Senegal ile Cezayir arasında oynanan final müsabakasında Cezayir, sahadan 1-0 galip ayrılarak Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu.

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Slimani milli takımda olay yarattı

Cezayir, 2. dakikada attığı golle finalde Senegal'i 1-0 mağlup etti.

Slimani milli takımda olay yarattı

Cezayir'de Galatasaraylı futbolcu Feghouli 90 dakika forma giyerken, Senegal'de ise bir diğer Galatasaraylı Diagne 75. dakikada Saivet'in yerine oyuna girdi.

Slimani milli takımda olay yarattı

Senegal erken yenik duruma düştüğü maçta uzun süre gol için baskılı oynamasına rağmen bir türlü beraberliği yakalayamadı ve Cezayir, sahadan 1-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Slimani milli takımda olay yarattı

TÖRENDE KUPA KAVGASI

Öte yandan Cezayirli futbolcular arasında maçın ardından kutlamalar esnasında küçük bir kupa krizi yaşandı.

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