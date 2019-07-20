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Slimani milli takımda olay yarattı
Cezayir Afrika Uluslar Kupası finalinde Cezayir, sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyon oldu. Kutlamalar esnasında Cezayir'de, Slimani ile takım arkadaşları arasında tartışma çıktı.
20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:45
Afrika Uluslar Kupası sahibini buldu. Senegal ile Cezayir arasında oynanan final müsabakasında Cezayir, sahadan 1-0 galip ayrılarak Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cezayir, 2. dakikada attığı golle finalde Senegal'i 1-0 mağlup etti.
Cezayir'de Galatasaraylı futbolcu Feghouli 90 dakika forma giyerken, Senegal'de ise bir diğer Galatasaraylı Diagne 75. dakikada Saivet'in yerine oyuna girdi.
Senegal erken yenik duruma düştüğü maçta uzun süre gol için baskılı oynamasına rağmen bir türlü beraberliği yakalayamadı ve Cezayir, sahadan 1-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.
TÖRENDE KUPA KAVGASI
Öte yandan Cezayirli futbolcular arasında maçın ardından kutlamalar esnasında küçük bir kupa krizi yaşandı.