Uganda 1-1 Zimbabve - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Uganda 1-1 Zimbabve

1-1

Uganda 1-1 Zimbabve

2019 Uluslar Kupası A Grubu'nda , ile 1-1 berabere kaldı.

Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi 'da gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu'nda ile karşı karşıya geldi.

Başkentte Kahire Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadelede Uganda, Emmanuel Okwi'nin 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Zimbabve 40. dakikada Khama Billiat'ın attığı golle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

  1. 26.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uganda 1-1 Zimbabve haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN