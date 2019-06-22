Bruma transferinde mutlu son! 15 milyon Euro'ya... Son dakika haberleri

Son dakika haberine göre; Portekiz basını, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın ilk göz ağrısı Bruma için Red Bull Leipzig'le 15 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.



Portekizli yıldız, Galatasaray forması giyerken yine PSV Eindhoven'dan 10 milyon euroluk teklif gelmiş, ancak sarı-kırmızılı kulüp geri çevirmişti.



Bruma'yı Porto ve Spartak Moskova da transfer etmek istiyordu.

ARMINDO BRUMA KİMDİR?



Başlangıç Noktası: Academia Sporting Clube de Portugal



Ülkenin en başarılı futbol akademisi ise Sporting Lizbon'a aitti. Sporting, altyapısından iki ayrı "FIFA Yılın Futbolcusu" çıkaran tek kulüp konumunda: Luis Figo 2001 ve Cristiano Ronaldo 2008. Portekiz futbolunun en büyük efsanelerinden olan Figo, 13 yaşında Sporting'in kapısından girmişti. Cristiano Ronaldo ise yeşil formasını ilk kez giydiğinde 12 yaşındaydı. Bu iki süper yıldızın dışında Paulo Futre, Nani, Ricardo Quaresma, Joao Moutinho, Simao, Miguel Veloso, Hugo Viana, Miguel, Nuno Valente ve Luis Boa Morte gibi isimler de Academia Sporting'de eğitim görmüşlerdi. Sporting, altyapı çıkışlı yıldız oyuncularının transferlerinden de önemli gelirler elde etti. Cristiano Ronaldo, henüz 18 yaşında Manchester United'a gittiğinde Sporting'in kasasına 13 milyon pound girmişti. Nani, Joao Moutinho ve Hugo Viana'dan ise toplamda 50 milyon euro kazanıldı.Sporting CP, tarihi boyunca Portekiz Milli Takımı'na en fazla oyuncu veren takım olarak da kayıtlara geçti. 1966 FIFA Dünya Kupası'ndaki kadroda sekiz, 1986'da dört, 2002'de yedi, 2006'da iki, 2010'da ise üç Sportingli oyuncu vardı. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final oynayan Portekiz'in 23 kişilik kadrosundaki 10 isim ise Sporting'de akademik eğitimini almıştı. Rui Patricio, Beto, Nani, Jaoa Moutinho, Miguel Veloso, Custodio, Hugo Viana, Cristiano Ronaldo, Silvestre Varela ve bu listede olmayan Ricardo Quaresma.

Portekiz Milli Takımı Seçimi



Armindo Tué Na Bangna, ailesinin kendisine verdiği takma isimle futbol dünyasında yerini hazırladı. Bruma. Bissau'da sürekli seyahat eden kişiler için kullanılan bu ad, yetenekli oyuncunun ülke sınırları dışında da tanınmasını sağladı. Bruma, tarihin belli bölümlerinde Portekiz sömürgesi olan ülkelerde doğan birçok oyuncu gibi Portekiz Milli Takımı'nı seçti. Sporting altyapısında gol rekorları kıran Portekiz'in U15 ve U16 takımlarında oynadıktan sonra 2010 senesinde Liechtenstein'da düzenlenen UEFA U17 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya, Fransa ve İsviçre'nin yer aldığı grupta Portekiz adına mücadele etti. Gruptaki ilk maçta İsviçre'yi mağlup eden Portekiz, daha sonra İspanya ve Fransa'ya kaybederek yarı final şansını yitiriyordu. Bu jenerasyon, iki yıl sonra Estonya'daki UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nda, üç yıl sonra ise Türkiye'deki FIFA U20 Dünya Kupası'nda karşılaşacaktı.Portekiz ile Elite Round elemelerinde İrlanda Cumhuriyeti, İsrail ve Ukrayna karşısında kazanılan üç maçta da forma giyen Bruma, gruptaki son Ukrayna mücadelesinde bir gole imza atarak takımını Estonya'ya taşıyan isimler arasında yer aldı. Estonya'da ev sahibinin yanı sıra İspanya ve Yunanistan ile aynı gruba düşen Portekiz, bu jenerasyonun en güçlü ekiplerinden olan İspanya ile Bruma'nın da bir gol attığı maçta 3-3 berabere kalmasına rağmen Yunanistan'a 3-2 yenilerek gruptan çıkamıyordu.

Ancak Armindo Tué Na Bangna'nın kulüp kariyeri ise bu yaz mevsiminin ardından başlayan sezonda olgun bir hâl alacaktı.

Kırılma Noktası

Sporting CP B ve Primeira Liga Bruma, 2012-2013 sezonu öncesi Sporting'in U19 ve B takımı kadrolarında bulunuyordu. Ancak Sporting'in Segunda Liga'da (Portekiz İkinci Ligi) bulunan takımlarından Sporting B'de forma giymeye başlayan genç oyuncu, sezonun ilk yarısında 25 maçta ter döktü. Bu karşılaşmalarda takımına oldukça önemli fayda sağlayan Bruma, Aralık 2012'deki Uniao Madeira maçında Sporting B'nin 3-2'lik mağlubiyetine attığı iki gole rağmen engel olamazken mücadelenin son saniyelerinde rakip oyuncuyla girdiği tartışma sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Şubat 2013'e kadar Segunda Liga'daki 25 maçta altı gol kaydeden yetenekli oyuncu, daha sonra Primeira Liga'da forma giymeye başladı.UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda eden, Taça de Portugal'de (Portekiz Kupası) ilk maçta elenen, Taça da Liga'da (Portekiz Lig Kupası) gruptan çıkamayan ve Primeira Liga'da şampiyonluk iddiasını çoktan kaybeden Sporting, sezonun geri kalanında genç oyuncularından faydalanmak için bir fırsat yaratabilirdi. Bruma, 10 Şubat 2013 günü Sporting'in evinde Maritimo'ya tek golle kaybettiği karşılaşmada ilk kez en üst seviyede oynadı.

Sporting, sezonun genelinde olduğu gibi bir kez daha sahadan mağlup ayrılmıştı; ama dünya futboluna yeni bir yetenek kazandırarak bu maça da bir anlam katıyordu. Ve Bruma'nın bunun için elini güçlendirecek hatıralar biriktirmesi uzun sürmeyecekti.Sporting ile ikinci maçında Gil Vicente ağlarına repertuvarından birkaç eser gösteren hareketlerin ardından bir gol gönderiyordu. Lizbon ekibi adına bu maçta Bruma'nın yanı sıra Tiago Ilori (26 Şubat 1993, stoper, ilk golünü Gil Vicente'ye attı, 2013 yazında Liverpool'a transfer oldu), Eric Dier (15 Ocak 1994) ve Zezinho (23 Eylül 1992) da forma giyerken takımın karşılaşmadaki yaş ortalaması 21,7 olmuştu. Sporting Lizbon, ligi yedinci sırada bitirirken Bruma'nın skor katkısı bir gol ve dört asist oluyordu.

2013 Türkiye: FIFA U20 Dünya Şampiyonası

Estonya'daki 2012 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2012-2013 sezonunda Sporting CP B ve Sporting CP ile Segunda Liga ve Primeira Liga'da top koşturan Bruma, ara vermeden 2013 FIFA U20 Dünya Kupası için Türkiye'nin yolunu tutacaktı. Portekiz, B Grubu'nda Nijerya, Güney Kore ve Küba ile oynarken Kayseri Kadir Has Stadı'nda sahaya çıkan büyük yıldız adaylarından biri de Bruma'ydı. Genç oyuncu, daha ilk maçta kendisini izleyenleri büyülemişti. Nijerya karşısında takımını öne geçiren Bruma, Portekiz'in 2-0'lık skor üstünlüğünü koruyamamasına rağmen galibiyet golünü de atan isim oluyordu. Ancak onun durmaya niyeti yoktu. Güney Kore ile 2-2 berabere kalınan maçta, Küba'nın ise 5-0 mağlup edildiği karşılaşmada birer gole imza atan Portekizli oyuncu, takımının lider olarak üst tura yükselmesinde ciddi pay sahibi oldu.

Portekiz, bir üst turda ise son 10 dakikasına 2-1 önde girdiği mücadelede sürpriz takım Gana'ya 3-2 yenilerek turnuva dışında kaldı.Grup aşamasını lider tamamlayan Portekiz'in turnuvada daha ileri gitmesi beklenebilirdi, kaybeden taraftaydılar; ama takımda kazananlar da vardı. Armindo Tué Na Bangna, turnuva sonunda beş gol ve iki asistle skora en fazla katkı yapan oyuncu olmayı başardı.Fransa'nın şampiyonlukla tamamladığı 2013 FIFA Dünya Kupası'nın ardından tüm futbol otoriteleri tarafından turnuvanın en değerli oyuncuları arasında gösterilen Bruma, büyük kulüplerin listelerinde üst sıralara yükseldi. Daha önce Diego Maradona (1979), Robert Prosinecki (1987), Javier Saviola (2001), Lionel Messi (2005) ve Sergio Agüero (2007) gibi yıldızların çıkış noktalarında yer alan U20 Dünya Kupası, bu defa Jese Rodriguez, Oliver Torres, Paul Pogba, Lucas Digne, Geoffrey Kondogbia ve Florian Thauvin'in yanı sıra Portekiz'in yeni süper yıldız adaylarından Bruma'ya da ev sahipliği yapıyordu. Ama Chelsea, Man City, Porto ve Manchester United gibi kulüpler biraz daha beklemesi gerekliydi.Portekiz ve

Gine-Bissau Futbol İlişkisi



Bruma'nın ülkesi Gine-Bissau, son yıllarda Portekiz üst seviye futboluna isimler sunmaya devam etti. Bruma'nın kendisinden bir yaş büyük olan erkek kardeşi Buomesca Tué Na Bangna, 2009 senesinde Sporting altyapısından Chelsea'nin yetenek avcıları tarafından keşfedildi. 2010-2011 sezonunda Chelsea'nin U18 takımında forma giydikten sonra ise Ağustos 2011'de Premier League takımlarından Fulham ile profesyonel sözleşme yaptı.Gine-Bissau'nun başkenti Bissau'da dünyaya gelen yedi oyuncu da altyapıda milli takım tercihini Portekiz'den yana kullandı. Eder, Ağustos 2012'deki Lüksemburg maçında A Milli olduktan sonra toplamda beş kez milli takım formasıyla mücadele etti. Agostinho Ca ve Edgar le ise Sporting'de yaptıkları parlamanın ardından La Masia'ya transfer oldu.